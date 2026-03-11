TV : Canal+ envisage de supprimer le partage des abonnements

La lutte contre le piratage a toujours été l'un des combats menés par Canal+, mais cette fois la chaîne cryptée, qui diffuse les coupes européennes de football, envisage de supprimer les abonnements même si rien n'a encore été définitivement décidé comme l'a précisé Maxime Saada.

En 2020, Canal+ avait lancé une campagne de publicité sur le ton de l'humour concernant le fameux partage des codes, la chaîne du groupe Bolloré concluant que le meilleur moyen d'avoir des codes, c'était d'être abonnés. Mais quelques années plus tard, C+ s'attaque au sujet du partage des abonnements de manière plus drastique. Ayant constaté que nombreux étaient ceux qui se partageaient un abonnement, ce qui fait évidemment baisser le nombre de ses clients, Canal+ a annoncé qu'une réflexion était en cours sur ce partage au sein d'un même foyer. Autrement, il sera impossible de prendre un abonnement à plusieurs, sauf si on habite au même endroit. Ce mercredi, à l'occasion de la présentation de ses comptes pour 2025 et de sa stratégie à moyen terme, Maxime Saada en a dit plus sur ce sujet.

Canal+ veut augmenter son chiffre d'affaires