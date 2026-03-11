Canal+
Tchoukriel Canal+

TV : Canal+ envisage de supprimer le partage des abonnements

TV11 mars , 10:30
parClaude Dautel
2
La lutte contre le piratage a toujours été l'un des combats menés par Canal+, mais cette fois la chaîne cryptée, qui diffuse les coupes européennes de football, envisage de supprimer les abonnements même si rien n'a encore été définitivement décidé comme l'a précisé Maxime Saada.
En 2020, Canal+ avait lancé une campagne de publicité sur le ton de l'humour concernant le fameux partage des codes, la chaîne du groupe Bolloré concluant que le meilleur moyen d'avoir des codes, c'était d'être abonnés. Mais quelques années plus tard, C+ s'attaque au sujet du partage des abonnements de manière plus drastique. Ayant constaté que nombreux étaient ceux qui se partageaient un abonnement, ce qui fait évidemment baisser le nombre de ses clients, Canal+ a annoncé qu'une réflexion était en cours sur ce partage au sein d'un même foyer. Autrement, il sera impossible de prendre un abonnement à plusieurs, sauf si on habite au même endroit. Ce mercredi, à l'occasion de la présentation de ses comptes pour 2025 et de sa stratégie à moyen terme, Maxime Saada en a dit plus sur ce sujet.

Canal+ veut augmenter son chiffre d'affaires

Lors de cette présentation des comptes du groupe Canal+, le patron de la chaîne a fait savoir que pour augmenter les bénéfices, plusieurs mesures pourraient être prises en France, dont l'une pourrait concerner les amateurs de football, sachant que C+ a renouvelé ses droits pour la Ligue des champions et les coupes européennes jusqu'en 2031. Dans un slide, il était clairement évoque ce possible arrêt du partage des abonnements en dehors du foyer.. Cependant, Canal+ a démenti à Foot01 que cette décision soit totalement actée. « Concernant le partage de compte, il s’agit d’une piste d’augmentation du chiffre d’affaires potentielle mais aucune décision n’a été prise », nous a confirmé le service communication de la chaîne cryptée.
2
