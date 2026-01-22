Le vestiaire de l'OL fait une découverte sur Endrick

Arrivé à l’OL au début du mois de janvier, Endrick a réussi ses premiers pas avec les Gones, sur le terrain mais aussi en dehors.

L’ Olympique Lyonnais tient sa nouvelle star, en tout cas pour les six prochains mois. Le club rhodanien a réalisé une affaire en or en ce mois de janvier avec le prêt d’Endrick jusqu’à la fin de la saison. En l’espace de deux matchs, l’attaquant brésilien a démontré ses qualités et a montré a tout le monde qu’il allait être très utile à l’équipe de Paulo Fonseca. Qualité de frappe, percussion, vitesse… L’ancienne star de Palmeiras va énormément aider l’OL dans cette seconde partie de saison. Un doute existait tout de même quant à son adaptation dans un nouveau championnat et dans un nouveau vestiaire.

Certains observateurs pouvaient même redouter que du haut de ses 19 ans et avec son statut de joueur du Real Madrid, Endrick manque d’humilité avec les joueurs lyonnais. Ce n’est pas du tout le cas comme le rapporte David Hernandez. Le journaliste, présent sur le plateau de ‘Tant qu’il y aura des Gones’ pour Olympique et Lyonnais, a au contraire fait savoir que les premiers pas d’Endrick avaient été très appréciés de tous en interne au sein du club.

Endrick aurait pu se prendre pour un Neymar, au final c'est un joueur timide

« De ce que l’on nous a rapporté, Endrick est arrivé dans le vestiaire de l’OL avec une vraie humilité. On aurait pu se dire que c’est un joueur qui arrive du Real Madrid, c’est un Brésilien… Il aurait pu se prendre pour un Neymar, qui se prend pour une starlette. Au final, de ce qui ressort, c’est un joueur timide et qui essaie vraiment de s’intégrer dans le groupe » a rapporté David Hernandez, qui croit savoir que tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes entre Endrick et ses nouveaux coéquipiers.

Une très bonne nouvelle pour Paulo Fonseca, qui va tout de même devoir se passer de son nouvel attaquant brésilien pour le déplacement à Berne ce jeudi en Europa League. Et pour cause, Endrick a disputé la Ligue des Champions avec le Real Madrid lors de cette première partie de saison et doit donc attendre la fin de la phase de ligue de l’Europa League pour pouvoir disputer la coupe d’Europe avec l’OL.