Première humiliation pour le Real avant de jouer City

Ligue des Champions11 mars , 11:20
parMehdi Lunay
Avec ses résultats médiocres, le Real Madrid n'arrive pas confiant face à Manchester City. Le huitième de finale aller mercredi n'est pas accueilli avec optimisme par les supporters madrilènes. Cela s'en ressent dans la billetterie.
Même si c'est devenu une affiche récurrente en Ligue des champions ces dernières années, un Real Madrid-Manchester City est toujours attendu avec impatience par les passionnés de foot à travers le monde. On parle de deux clubs parmi les plus puissants de la planète. Les stars et les magiciens se bousculent dans les onze respectifs avec Erling Haaland, Kylian Mbappé, Vinicius, Rayan Cherki entre autres. Pourtant, l'enthousiasme est très modéré à Madrid avant ce grand rendez-vous.

Le Bernabeu n'affiche pas complet

Le quotidien local Marca n'en revient pas, le stade Santiago-Bernabeu n'affiche toujours pas complet à quelques heures du coup d'envoi de la rencontre. Des billets sont toujours disponibles à la vente pour une somme de 170 euros. C'est cher mais habituel pour l'enceinte espagnole. Les tickets les moins onéreux pour ce match coûtaient 120 euros. Le Real est d'autant plus décontenancé qu'il avait rapidement atteint le guichet fermé lors de la précédente confrontation avec Manchester City, le 10 décembre dernier.
Difficile de ne pas y voir un désaveu pour Alvaro Arbeloa et ses troupes. Le Real Madrid n'affiche pas vraiment un beau visage ces derniers temps. Les Merengue ont perdu deux de leurs trois derniers matchs en Liga contre Osasuna et Getafe. Ils déçoivent toujours autant dans le jeu. En plus, leur meilleur buteur Kylian Mbappé sera forfait pour cette manche aller. Vinicius, Courtois, Rüdiger et consorts ont 90 minutes devant eux pour donner raison aux plus fidèles de leurs supporters.
Derniers commentaires

L'OL a déjà une offre pour Tanner Tessmann

Un joueur normal/bon de ligue 1, c'est pas une pipe, mais c'est pas un crack non plus, Pour moi il a des périodes de fulgurances de temps en temps, et il nous est utile parce qu'il est "fiable" et qu'il a plus de présence et d'impact que nos remplaçants et que nos jeunes actuels au milieu, Mais honnêtement on peut largement trouver mieux en titulaire, et si il a une bonne valeur marchande, go !

OM : Shéhérazade Semsar Shéhérazade de Boisseon clashe L'Equipe

C'est quoi qui te dérange ? T'as fait caca moux ce matin ?

TV : Canal+ envisage de supprimer le partage des abonnements

ben non ya pas de suplement

OL : Michele Kang confirmée à la tête de Lyon jusqu'en 2027 !

Content d'être entre de bonnes mains. Cette femme a apporté sérieux et sérénité a ce club.

OL : Penalty pour Lyon, les arbitres valident sans souci

@vieuxgone "c'est que 90% du temps ça n'aurait pas eu une incidence de tte façon, comme le cm de tolisso ou tous les autres" Bé bien sur que si ça change, 0/2 au vélodrome, ils ne reviennent pas...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading