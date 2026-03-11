Première humiliation pour le Real avant de jouer City

Avec ses résultats médiocres, le Real Madrid n'arrive pas confiant face à Manchester City. Le huitième de finale aller mercredi n'est pas accueilli avec optimisme par les supporters madrilènes. Cela s'en ressent dans la billetterie.

Même si c'est devenu une affiche récurrente en Ligue des champions ces dernières années, un Real Madrid-Manchester City est toujours attendu avec impatience par les passionnés de foot à travers le monde. On parle de deux clubs parmi les plus puissants de la planète. Les stars et les magiciens se bousculent dans les onze respectifs avec Erling Haaland, Kylian Mbappé , Vinicius, Rayan Cherki entre autres. Pourtant, l'enthousiasme est très modéré à Madrid avant ce grand rendez-vous.

Le Bernabeu n'affiche pas complet

Le quotidien local Marca n'en revient pas, le stade Santiago-Bernabeu n'affiche toujours pas complet à quelques heures du coup d'envoi de la rencontre. Des billets sont toujours disponibles à la vente pour une somme de 170 euros. C'est cher mais habituel pour l'enceinte espagnole. Les tickets les moins onéreux pour ce match coûtaient 120 euros. Le Real est d'autant plus décontenancé qu'il avait rapidement atteint le guichet fermé lors de la précédente confrontation avec Manchester City, le 10 décembre dernier.

Difficile de ne pas y voir un désaveu pour Alvaro Arbeloa et ses troupes. Le Real Madrid n'affiche pas vraiment un beau visage ces derniers temps. Les Merengue ont perdu deux de leurs trois derniers matchs en Liga contre Osasuna et Getafe. Ils déçoivent toujours autant dans le jeu. En plus, leur meilleur buteur Kylian Mbappé sera forfait pour cette manche aller. Vinicius, Courtois, Rüdiger et consorts ont 90 minutes devant eux pour donner raison aux plus fidèles de leurs supporters.