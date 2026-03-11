Le PSG révèle son groupe pour le match contre Chelsea

L'OL a déjà une offre pour Tanner Tessmann

Un joueur normal/bon de ligue 1, c'est pas une pipe, mais c'est pas un crack non plus, Pour moi il a des périodes de fulgurances de temps en temps, et il nous est utile parce qu'il est "fiable" et qu'il a plus de présence et d'impact que nos remplaçants et que nos jeunes actuels au milieu, Mais honnêtement on peut largement trouver mieux en titulaire, et si il a une bonne valeur marchande, go !