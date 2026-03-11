Le PSG révèle son groupe pour le match contre Chelsea

ICONSPORT_350033_0325
Le Paris Saint-Germain a dévoilé son groupe de joueurs retenus pour disputer le huitième de finale aller de Ligue des champions ce mercredi contre Chelsea au Parc des Princes. Et il n'y a aucune surprise.
3
Derniers commentaires

L'OL a déjà une offre pour Tanner Tessmann

Un joueur normal/bon de ligue 1, c'est pas une pipe, mais c'est pas un crack non plus, Pour moi il a des périodes de fulgurances de temps en temps, et il nous est utile parce qu'il est "fiable" et qu'il a plus de présence et d'impact que nos remplaçants et que nos jeunes actuels au milieu, Mais honnêtement on peut largement trouver mieux en titulaire, et si il a une bonne valeur marchande, go !

OM : Shéhérazade Semsar Shéhérazade de Boisseon clashe L'Equipe

C'est quoi qui te dérange ? T'as fait caca moux ce matin ?

TV : Canal+ envisage de supprimer le partage des abonnements

ben non ya pas de suplement

OL : Michele Kang confirmée à la tête de Lyon jusqu'en 2027 !

Content d'être entre de bonnes mains. Cette femme a apporté sérieux et sérénité a ce club.

OL : Penalty pour Lyon, les arbitres valident sans souci

@vieuxgone "c'est que 90% du temps ça n'aurait pas eu une incidence de tte façon, comme le cm de tolisso ou tous les autres" Bé bien sur que si ça change, 0/2 au vélodrome, ils ne reviennent pas...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

