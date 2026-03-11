Le PSG attaque deux énormes dossiers du mercato

Le Paris Saint-Germain apparaît plus fatigué que jamais en ce début d'année 2026. De quoi donner beaucoup de travail à Luis Campos l'été prochain. Le conseiller sportif du PSG se penche déjà sur deux postes prioritaires.

De prédateur à proie facile, le Paris Saint-Germain a changé de statut en Europe en quelques semaines. Les Parisiens n'ont pas digéré une saison 2024-2025 aussi folle qu'interminable pour les organismes. Les principaux cadres de l'équipe tirent la langue et sont moins performants. Du sang neuf est attendu dès le début du mercato estival. Gardien, défense, milieu, attaque, aucune ligne ne devrait être délaissée. Cependant, le PSG insiste déjà sur deux postes dès le mois de mars.

Paris cherche deux latéraux

Selon le compte X PSGInside-Actus, le club parisien accélère pour le recrutement de deux latéraux. Il faut un arrière gauche et un arrière droit rapidement. Les titulaires habituels Nuno Mendes et Achraf Hakimi n'ont pas de souci à se faire à court terme. Le champion d'Europe 2025 cherche surtout deux suppléants pour faire souffler le Portugais et le Marocain. Cette saison, Luis Enrique a du bricoler dans ce secteur de jeu. Warren Zaire-Emery a notamment du redescendre pendant la blessure à la cheville puis le départ à la CAN d'Hakimi.

Hors de question de renouveler l'expérience la saison prochaine. PSGInside-Actus affirme « qu'une première liste de noms circule déjà en interne » et sera étudiée dans les prochaines semaines par tous les décideurs du PSG. Cela inclut les dirigeants et les membres du staff. Les noms des cibles devraient filtrer dans les prochains jours. Les premières spéculations vont bon train sur ces latéraux mystères. Jeunes ou expérimentés ? Issus de la Ligue 1 ou venant de l'étranger ? Luis Campos suscite interrogations et excitation dans les rangs des supporters parisiens.