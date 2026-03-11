ICONSPORT_350033_0314
Luis Campos

Le PSG attaque deux énormes dossiers du mercato

PSG11 mars , 12:20
par Mehdi Lunay
0
Le Paris Saint-Germain apparaît plus fatigué que jamais en ce début d'année 2026. De quoi donner beaucoup de travail à Luis Campos l'été prochain. Le conseiller sportif du PSG se penche déjà sur deux postes prioritaires.
De prédateur à proie facile, le Paris Saint-Germain a changé de statut en Europe en quelques semaines. Les Parisiens n'ont pas digéré une saison 2024-2025 aussi folle qu'interminable pour les organismes. Les principaux cadres de l'équipe tirent la langue et sont moins performants. Du sang neuf est attendu dès le début du mercato estival. Gardien, défense, milieu, attaque, aucune ligne ne devrait être délaissée. Cependant, le PSG insiste déjà sur deux postes dès le mois de mars.

Paris cherche deux latéraux

Selon le compte X PSGInside-Actus, le club parisien accélère pour le recrutement de deux latéraux. Il faut un arrière gauche et un arrière droit rapidement. Les titulaires habituels Nuno Mendes et Achraf Hakimi n'ont pas de souci à se faire à court terme. Le champion d'Europe 2025 cherche surtout deux suppléants pour faire souffler le Portugais et le Marocain. Cette saison, Luis Enrique a du bricoler dans ce secteur de jeu. Warren Zaire-Emery a notamment du redescendre pendant la blessure à la cheville puis le départ à la CAN d'Hakimi.
Hors de question de renouveler l'expérience la saison prochaine. PSGInside-Actus affirme « qu'une première liste de noms circule déjà en interne » et sera étudiée dans les prochaines semaines par tous les décideurs du PSG. Cela inclut les dirigeants et les membres du staff. Les noms des cibles devraient filtrer dans les prochains jours. Les premières spéculations vont bon train sur ces latéraux mystères. Jeunes ou expérimentés ? Issus de la Ligue 1 ou venant de l'étranger ? Luis Campos suscite interrogations et excitation dans les rangs des supporters parisiens.
0
Derniers commentaires

L'OL a déjà une offre pour Tanner Tessmann

Un joueur normal/bon de ligue 1, c'est pas une pipe, mais c'est pas un crack non plus, Pour moi il a des périodes de fulgurances de temps en temps, et il nous est utile parce qu'il est "fiable" et qu'il a plus de présence et d'impact que nos remplaçants et que nos jeunes actuels au milieu, Mais honnêtement on peut largement trouver mieux en titulaire, et si il a une bonne valeur marchande, go !

OM : Shéhérazade Semsar Shéhérazade de Boisseon clashe L'Equipe

C'est quoi qui te dérange ? T'as fait caca moux ce matin ?

TV : Canal+ envisage de supprimer le partage des abonnements

ben non ya pas de suplement

OL : Michele Kang confirmée à la tête de Lyon jusqu'en 2027 !

Content d'être entre de bonnes mains. Cette femme a apporté sérieux et sérénité a ce club.

OL : Penalty pour Lyon, les arbitres valident sans souci

@vieuxgone "c'est que 90% du temps ça n'aurait pas eu une incidence de tte façon, comme le cm de tolisso ou tous les autres" Bé bien sur que si ça change, 0/2 au vélodrome, ils ne reviennent pas...

