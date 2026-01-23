ICONSPORT_281139_0001
Endrick (OL)

L’OL explose les compteurs, c’est l’effet Endrick

23 janv. , 16:30
Eric Bethsy
0
Depuis l’arrivée d’Endrick cet hiver, l’Olympique Lyonnais a changé de dimension. Le club rhodanien a considérablement augmenté sa popularité sur les réseaux sociaux et sur la plateforme YouTube. Du jamais vu chez les Gones.
Pas encore qualifié en Ligue Europa, Endrick a dû se contenter de regarder ses nouveaux coéquipiers s’imposer sur le terrain des Young Boys Berne (1-0) jeudi. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais a sûrement hâte d’enchaîner à Metz dimanche après des débuts prometteurs. Buteur lors du succès à Lille (2-1) en Coupe de France, le Brésilien était devenu passeur décisif pour Abner Vinicius contre Brest (2-1) une semaine plus tard en Ligue 1. On peut déjà confirmer que le jeune talent prêté par le Real Madrid va beaucoup apporter à l’équipe rhodanienne, et pas seulement sur le terrain.

Par sa présence, Endrick attire les projecteurs sur Lyon et ses contenus en ligne. La vidéo de l’annonce de son arrivée avait été visionnée 16,6 millions de fois. Jamais une publication n’avait généré autant de vues sur le compte Instagram de l’Olympique Lyonnais. L’effet Endrick se remarque aussi sur la chaîne YouTube du club qui enregistre des chiffres impressionnants. C’est simple, les résumés de ses deux matchs avec les Gones sont les vidéos les plus vues de l’histoire de l’Olympique Lyonnais. Le résumé du match de Coupe de France à Lille, disponible gratuitement, a été visionné plus de 2,3 millions de fois.
Nombreux sont ceux qui souhaitaient voir son premier but sous ses nouvelles couleurs. Quant à la rencontre face à Brest, son résumé a été vu à 1,6 million de reprises alors que le match s’est seulement joué dimanche dernier. C’est dire la popularité d’Endrick dont les 16 millions d’abonnés sur Instagram suivent forcément son actualité à Lyon, comme le prouvent les nombreux messages en portugais, en espagnol ou en anglais sous les publications du club.
0
Derniers commentaires

Le Barça vire Dro, le PSG a peur

LOL c'est le monde à l'envers, ils ont 'attaqué' nos joueurs encore sous contrat sans retenue pendant des années et nous avons 'juste' récupéré un Messi en fin de contrat et levé la clause libératoire du Ney qu'ils ont eux même fixé. On a rien à se reprocher pour moi.

Le Real Madrid offre 100 ME au PSG pour Pacho

Lol il manque 1 zéro... Jamais de la vie !

OL : Mauvaise nouvelle pour Tagliafico

Dirty mais qd c est l OM et le salaire de Vaz ou Bakola, tu dis l inverse. etrange!

OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !

si tu veux des chiffres depuis 2018 / 2019 ( pour avoir le plus de clubs possible) PSG 8 participations moyenne 22,94 OL 5 participations moyenne 19,15 Lille 6 participations moyenne 12,83 Monaco 5 participations moyenne 11,80 OM 6 participations moyenne 10,5

OL : Mauvaise nouvelle pour Tagliafico

Il nous faut un lateral droit, avec la possibilité de mettre AMN a Gauche.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading