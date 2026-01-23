L’OL explose les compteurs, c’est l’effet Endrick

Depuis l’arrivée d’Endrick cet hiver, l’Olympique Lyonnais a changé de dimension. Le club rhodanien a considérablement augmenté sa popularité sur les réseaux sociaux et sur la plateforme YouTube. Du jamais vu chez les Gones.

Pas encore qualifié en Ligue Europa, Endrick a dû se contenter de regarder ses nouveaux coéquipiers s’imposer sur le terrain des Young Boys Berne (1-0) jeudi. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais a sûrement hâte d’enchaîner à Metz dimanche après des débuts prometteurs. Buteur lors du succès à Lille (2-1) en Coupe de France, le Brésilien était devenu passeur décisif pour Abner Vinicius contre Brest (2-1) une semaine plus tard en Ligue 1 . On peut déjà confirmer que le jeune talent prêté par le Real Madrid va beaucoup apporter à l’équipe rhodanienne, et pas seulement sur le terrain.

Par sa présence, Endrick attire les projecteurs sur Lyon et ses contenus en ligne. La vidéo de l’annonce de son arrivée avait été visionnée 16,6 millions de fois. Jamais une publication n’avait généré autant de vues sur le compte Instagram de l’Olympique Lyonnais. L’effet Endrick se remarque aussi sur la chaîne YouTube du club qui enregistre des chiffres impressionnants. C’est simple, les résumés de ses deux matchs avec les Gones sont les vidéos les plus vues de l’histoire de l’Olympique Lyonnais. Le résumé du match de Coupe de France à Lille, disponible gratuitement, a été visionné plus de 2,3 millions de fois.

Nombreux sont ceux qui souhaitaient voir son premier but sous ses nouvelles couleurs. Quant à la rencontre face à Brest, son résumé a été vu à 1,6 million de reprises alors que le match s’est seulement joué dimanche dernier. C’est dire la popularité d’Endrick dont les 16 millions d’abonnés sur Instagram suivent forcément son actualité à Lyon, comme le prouvent les nombreux messages en portugais, en espagnol ou en anglais sous les publications du club.