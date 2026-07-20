La Coupe du monde 2030 à 64 équipes, c’est confirmé

La mèche est vendue : la Coupe du monde 2030 se disputera avec 64 équipes, contre 48 lors de l’édition 2026 qui vient de s’achever aux Etats-Unis.

En augmentant à 48 le nombre de participants de la Coupe du monde 2026, la FIFA a perdu certains adeptes de la formule précédente. La bonne nouvelle, c’est que ce format à 48 équipes ne va pas perdurer. La mauvaise nouvelle, pour ceux qui estimaient qu’il y avait trop d’équipes, c’est qu’il y en aura encore davantage en 2030. Et pour cause, le président de la CONMEBOL, Alejandro Dominguez, vient d’officialiser sur son compte X que la Coupe du monde 2030 se disputera avec… 64 sélections.

« En 2030 arrive la Coupe du Monde en Uruguay, Argentine et Paraguay, Une grande opportunité pour le football, pour célébrer le Centenaire de la Coupe du Monde avec une compétition avec 64 équipes » a-t-il publié sur son compte X.

La compétition se déroulera bien au Portugal et au Maroc, mais trois matchs d’ouverture se disputeront en Amérique du Sud afin de célébrer le centenaire de la Coupe du monde. Une annonce qui ne manquera pas de faire énormément réagir dans les heures à venir et qui va donc permettre à de nouvelles sélections de découvrir une compétition de cette envergure. Elle va aussi permettre à certaines grandes sélections en difficulté d’assurer (ou presque) leur présence, à l’instar par exemple de l’Italie, absente des Coupes du monde depuis trois éditions.