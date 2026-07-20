Classement FIFA : La France reste derrière l’Argentine

La FIFA a publié son nouveau classement des nations à l’issue de la Coupe du monde 2026. L’Espagne détrône l’Argentine à la première place, mais la position de la France reste inchangée.

Deux ans après avoir remporté l’Euro, l’Espagne a réalisé le back to back cet été aux Etats-Unis en soulevant la Coupe du monde. Un succès mérité pour la Roja, qui permet à l’équipe de Luis de la Fuente de dominer le classement FIFA à présent. Deuxième avant le début de la compétition, l’Espagne est à présent à la 1ère place du ranking de l’instance internationale devant l’Argentine, classée 2e. Malgré sa défaite contre l’Angleterre lors de la « petite finale », la France conserve sa 3e place. Pas de changement non plus pour les Anglais, qui malgré leur demi-finale et leur succès contre la France, restent 4es du classement.

Cela bouge derrière avec la progression du Brésil (5e, +1 place) et du Maroc (6e, +1 place) qui doublent le Portugal. L’échec des coéquipiers de Cristiano Ronaldo leur fait perdre 2 positions (7e). La Belgique gagne de son côté une position, malgré son élimination en quart de finale synonyme de départ pour Rudi Garcia (8e). Le top 10 est conlcu par les Pays-Bas (9e, -1 place) et par le Mexique, dont le très beau parcours a été salué par la FIFA avec un très joli bond de 4 places. Place désormais à la prochaine Ligue des Nations puis à l’Euro en 2028 pour voir ce classement évoluer avec du côté français, l’espoir d’une nouvelle ère dorée avec Zinedine Zidane aux manettes, l’ancien entraîneur du Real Madrid, qui va prendre la succession de Didier Deschamps dans les jours à venir.