ICONSPORT_370153_0094

Classement FIFA : La France reste derrière l’Argentine

Mondial 202620 juil. , 19:20
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
La FIFA a publié son nouveau classement des nations à l’issue de la Coupe du monde 2026. L’Espagne détrône l’Argentine à la première place, mais la position de la France reste inchangée.
Deux ans après avoir remporté l’Euro, l’Espagne a réalisé le back to back cet été aux Etats-Unis en soulevant la Coupe du monde. Un succès mérité pour la Roja, qui permet à l’équipe de Luis de la Fuente de dominer le classement FIFA à présent. Deuxième avant le début de la compétition, l’Espagne est à présent à la 1ère place du ranking de l’instance internationale devant l’Argentine, classée 2e. Malgré sa défaite contre l’Angleterre lors de la « petite finale », la France conserve sa 3e place. Pas de changement non plus pour les Anglais, qui malgré leur demi-finale et leur succès contre la France, restent 4es du classement.
Cela bouge derrière avec la progression du Brésil (5e, +1 place) et du Maroc (6e, +1 place) qui doublent le Portugal. L’échec des coéquipiers de Cristiano Ronaldo leur fait perdre 2 positions (7e). La Belgique gagne de son côté une position, malgré son élimination en quart de finale synonyme de départ pour Rudi Garcia (8e). Le top 10 est conlcu par les Pays-Bas (9e, -1 place) et par le Mexique, dont le très beau parcours a été salué par la FIFA avec un très joli bond de 4 places. Place désormais à la prochaine Ligue des Nations puis à l’Euro en 2028 pour voir ce classement évoluer avec du côté français, l’espoir d’une nouvelle ère dorée avec Zinedine Zidane aux manettes, l’ancien entraîneur du Real Madrid, qui va prendre la succession de Didier Deschamps dans les jours à venir.

Lire aussi

Malgré un Mbappé historique, la France battue par l'AngleterreMalgré un Mbappé historique, la France battue par l'Angleterre
Trop c’est trop, la FIFA va sanctionner l’ArgentineTrop c’est trop, la FIFA va sanctionner l’Argentine
Articles Recommandés
ICONSPORT_279767_0270
FC Nantes

Nantes : Un géant russe offre 3 millions d'euros à Kita

ICONSPORT_370223_0029 Diomandé
PSG

PSG : Diomandé pour moins de 110 ME, le Qatar a une astuce

Weah ICONSPORT_270944_0037
OM

OM : La priorité du mercato identifiée, Weah est concerné

Guardiola ICONSPORT_367069_0120
Foot Europeen

L’Italie insiste, Pep Guardiola donne sa réponse

Fil Info

20 juil. , 21:00
Nantes : Un géant russe offre 3 millions d'euros à Kita
20 juil. , 20:40
PSG : Diomandé pour moins de 110 ME, le Qatar a une astuce
20 juil. , 20:20
OM : La priorité du mercato identifiée, Weah est concerné
20 juil. , 20:00
L’Italie insiste, Pep Guardiola donne sa réponse
20 juil. , 19:40
La Coupe du monde 2030 à 64 équipes, c’est confirmé
20 juil. , 19:00
EdF : Deschamps quitte les Bleus et crache au visage de Zidane
20 juil. , 18:30
Lucas Digne au PSG, la date de sa signature révélée
20 juil. , 18:00
Il brille au Mondial, l'OL craque pour ce défenseur
20 juil. , 17:40
Le PSG attaque, le Barça se met à genoux

Derniers commentaires

L'OL affrontera le Sparta Prague au 3e tour préliminaire de Ligue des champions

Tiens un desurCon bis🤣

La Coupe du monde 2030 à 64 équipes, c’est confirmé

Du coup, l'Italie va peut-etre arriver à ce qualifier

EdF : Deschamps quitte les Bleus et crache au visage de Zidane

Ce riolo il est vraiment abjecte.. et comme beaucoup de pseudo journalistes sportif comme politique dailleur, a cote de la plaque. Merci a Deschamps pour avoir remis la france tout en haut apres le désastre domenech

EdF : Deschamps quitte les Bleus et crache au visage de Zidane

Alors qu'es ce que Deschamps a foutre de son successeur vraiment ? En tout cas le Rigolo d RMC il peut toujours parlé il a jamais été acteur il a toujours et sera toujours spectateurs et vomira toujours son sal venins sur ceux qui font des choses et qui ont gagné le respect du plus grand nombre Deschamps n as pas de leçon a recevoir de ce rigolo...et je suis pas un pro Deschamps mais il faut reconnaître qu'apres 2010 il a remis le foot français a travers l equipe de France ses lettres de noblesse...bravo mr Deschamps et merci pour tout.. bonne chance pour la suite..

PSG : Barcola se prépare au départ, Paris reçoit 100 ME

il ne partira pas

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
76342446742945
2Lens logo
Lens
70342248663531
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
61341879523715
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
603418610534013
5Olympique Marseille logo
O. Marseille
593418511634518
6Rennes logo
Rennes
5934178959509
7Monaco logo
Monaco
54341661260546
8Strasbourg logo
Strasbourg
533415811584711
9Lorient logo
Lorient
45341112114851-3
10Toulouse logo
Toulouse
44331281347461
11Paris logo
Paris
44341111124750-3
12Brest logo
Brest
3934109154355-12
13Angers SCO logo
Angers SCO
363499162948-19
14Le Havre logo
Le Havre
3534714133244-12
15Auxerre logo
Auxerre
3434810163444-10
16Nice logo
Nice
3234711163760-23
17Nantes logo
Nantes
233358202952-23
18Metz logo
Metz
173438233276-44

Loading