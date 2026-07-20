L’Italie insiste, Pep Guardiola donne sa réponse

L’Italie insiste, Pep Guardiola donne sa réponse

Foot Europeen20 juil. , 20:00
parCorentin Facy
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Libre depuis son départ de Manchester City, club dans lequel il est resté pendant 10 ans, Pep Guardiola fait l’objet d’un forcing intense de la part de la sélection italienne, qui rêve de l’attirer.
Pep Guardiola sélectionneur de l’Italie, la rumeur enfle ces dernières semaines et pour cause, les dirigeants de la fédération italiennes sont bel et bien intéressés par l’ancien entraîneur de Manchester City pour prendre la succession de Gennaro Gattuso. Libre depuis son départ des Citizens après 10 ans passés en Angleterre, l’entraîneur catalan a rencontré Paolo Maldini et Leonardo le week-end dernier à Barcelone pour lui exposer leur projet. Gianluca Di Maraio révèle que la réunion a duré tout le week-end entre les trois hommes et que Pep Guardiola est donc à l’écoute de ce que la fédération italienne peut lui proposer.
Le journaliste tempère les enflammades, écrivant que « pour l’instant, rien n’est certain quant à la nomination de Pep Guardiola à la tête de l’équipe d’Italie ». Il est en revanche acté et certain de source fiable que les différentes parties discutent et que l’intérêt est visiblement réciproque puisque l’ex-entraîneur de Manchester City, du Bayern Munich ou encore du FC Barcelone n’a pas mis un terme aux discussions. Gianluca Di Marzio précise que Pep Guardiola est la priorité de l’Italie, dont les dirigeants discutent également avec Andrea Pirlo et Roberto Mancini, lesquels font logiquement office de plan de secours derrière le célèbre et charismatique entraîneur catalan.

Pep Guardiola pas emballé ?

Le journaliste de SkySports ajoute que durant les différents entretiens entre Pep Guardiola, Leonardo et Paolo Maldini, les dirigeants italiens ont présenté à l’entraîneur de 55 ans un projet de développement sur quatre ans en vue de la Coupe du monde 2030 avec l’objectif de se servir de la Ligue des Nations pour former et développer un nouveau groupe, capable de progresser à l’Euro puis d’être très ambitieux lors du prochain Mondial qui se disputera en Espagne et au Maroc. La Gazzetta dello Sport est de son côté très pessimiste, affirmant ce lundi soir que Pep Guardiola n'a pas l'intention de chambouler ses plans, à savoir de faire une pause d'au moins un an dans sa carrière d'entraîneur. Un coup dur, si cela venait à se confirmer, pour la fédération italienne.
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L'OL affrontera le Sparta Prague au 3e tour préliminaire de Ligue des champions

Tiens un desurCon bis🤣

La Coupe du monde 2030 à 64 équipes, c’est confirmé

Du coup, l'Italie va peut-etre arriver à ce qualifier

EdF : Deschamps quitte les Bleus et crache au visage de Zidane

Ce riolo il est vraiment abjecte.. et comme beaucoup de pseudo journalistes sportif comme politique dailleur, a cote de la plaque. Merci a Deschamps pour avoir remis la france tout en haut apres le désastre domenech

EdF : Deschamps quitte les Bleus et crache au visage de Zidane

Alors qu'es ce que Deschamps a foutre de son successeur vraiment ? En tout cas le Rigolo d RMC il peut toujours parlé il a jamais été acteur il a toujours et sera toujours spectateurs et vomira toujours son sal venins sur ceux qui font des choses et qui ont gagné le respect du plus grand nombre Deschamps n as pas de leçon a recevoir de ce rigolo...et je suis pas un pro Deschamps mais il faut reconnaître qu'apres 2010 il a remis le foot français a travers l equipe de France ses lettres de noblesse...bravo mr Deschamps et merci pour tout.. bonne chance pour la suite..

PSG : Barcola se prépare au départ, Paris reçoit 100 ME

il ne partira pas

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