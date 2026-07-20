L’Italie insiste, Pep Guardiola donne sa réponse

Libre depuis son départ de Manchester City, club dans lequel il est resté pendant 10 ans, Pep Guardiola fait l’objet d’un forcing intense de la part de la sélection italienne, qui rêve de l’attirer.

Pep Guardiola sélectionneur de l’Italie, la rumeur enfle ces dernières semaines et pour cause, les dirigeants de la fédération italiennes sont bel et bien intéressés par l’ancien entraîneur de Manchester City pour prendre la succession de Gennaro Gattuso. Libre depuis son départ des Citizens après 10 ans passés en Angleterre, l’entraîneur catalan a rencontré Paolo Maldini et Leonardo le week-end dernier à Barcelone pour lui exposer leur projet. Gianluca Di Maraio révèle que la réunion a duré tout le week-end entre les trois hommes et que Pep Guardiola est donc à l’écoute de ce que la fédération italienne peut lui proposer.

Le journaliste tempère les enflammades, écrivant que « pour l’instant, rien n’est certain quant à la nomination de Pep Guardiola à la tête de l’équipe d’Italie ». Il est en revanche acté et certain de source fiable que les différentes parties discutent et que l’intérêt est visiblement réciproque puisque l’ex-entraîneur de Manchester City, du Bayern Munich ou encore du FC Barcelone n’a pas mis un terme aux discussions. Gianluca Di Marzio précise que Pep Guardiola est la priorité de l’Italie, dont les dirigeants discutent également avec Andrea Pirlo et Roberto Mancini, lesquels font logiquement office de plan de secours derrière le célèbre et charismatique entraîneur catalan.

Pep Guardiola pas emballé ?

Le journaliste de SkySports ajoute que durant les différents entretiens entre Pep Guardiola, Leonardo et Paolo Maldini, les dirigeants italiens ont présenté à l’entraîneur de 55 ans un projet de développement sur quatre ans en vue de la Coupe du monde 2030 avec l’objectif de se servir de la Ligue des Nations pour former et développer un nouveau groupe, capable de progresser à l’Euro puis d’être très ambitieux lors du prochain Mondial qui se disputera en Espagne et au Maroc. La Gazzetta dello Sport est de son côté très pessimiste, affirmant ce lundi soir que Pep Guardiola n'a pas l'intention de chambouler ses plans, à savoir de faire une pause d'au moins un an dans sa carrière d'entraîneur. Un coup dur, si cela venait à se confirmer, pour la fédération italienne.