OM : La priorité du mercato identifiée, Weah est concerné

OM : La priorité du mercato identifiée, Weah est concerné

OM20 juil. , 20:20
parCorentin Facy
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Les jours défilent et pour l’heure, l’OM reste inactif sur le mercato, tout du moins dans le sens des arrivées. Il va pourtant falloir renforcer l’effectif de Bruno Genesio, notamment sur le poste de latéral droit.
L’Olympique de Marseille a entamé un nouveau chapitre de son histoire récente avec les arrivées de Stéphane Richard mais surtout de Grégory Lorenzi à la direction sportive et de Bruno Genesio sur le banc. Les deux hommes savent qu’ils doivent composer avec des moyens financiers très limités cet été et que la priorité est avant tout de vendre pour combler le déficit et répondre aux attentes de l’UEFA ainsi que de la DNCG. Hamed Traoré, Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang ont déjà fait leurs valises, donnant un peu d’air aux finances marseillaises.
Le club phocéen va maintenant pouvoir commencer à travailler sur de possibles arrivées et deux postes ont été identifiés comme prioritaires aux yeux de la direction sportive. Selon le compte X La Source Marseillaise, l’OM souhaite faire venir un remplaçant à Mason Greenwood ainsi qu’un latéral droit. A la question de savoir si la recherche d’un défenseur signifiait que Timothy Weah allait partir, le compte X a fait savoir que l’Américain entrait dans les plans du club, mais que Bruno Genesio souhaitait tout de même faire venir un spécialiste du poste. Weah pourrait être utilisé ailier ou latéral, selon les recrues qui arriveront sur ces deux postes clés.

L'OM cherche deux joueurs à droite

Cela est encore à définir mais dans l’esprit de Bruno Genesio, l’international américain est quoi qu’il en soit un joueur essentiel. Il y a quelques jours, on apprenait notamment que l’ancien entraîneur de Rennes et de Lille souhaitait principalement s’appuyer sur Weah, Medina et Gouiri, malgré les nombreux départs à prévoir. Si l’OM recrute un latéral droit et un ailier droit, l’un de ces deux joueurs sera donc certainement destiné à atterrir sur le banc, en fonction du poste auquel Bruno Genesio a l’intention de faire évoluer l’ancien joueur polyvalent du Paris Saint-Germain et de la Juventus Turin.

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Du coup, l'Italie va peut-etre arriver à ce qualifier

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Ce riolo il est vraiment abjecte.. et comme beaucoup de pseudo journalistes sportif comme politique dailleur, a cote de la plaque. Merci a Deschamps pour avoir remis la france tout en haut apres le désastre domenech

EdF : Deschamps quitte les Bleus et crache au visage de Zidane

Alors qu'es ce que Deschamps a foutre de son successeur vraiment ? En tout cas le Rigolo d RMC il peut toujours parlé il a jamais été acteur il a toujours et sera toujours spectateurs et vomira toujours son sal venins sur ceux qui font des choses et qui ont gagné le respect du plus grand nombre Deschamps n as pas de leçon a recevoir de ce rigolo...et je suis pas un pro Deschamps mais il faut reconnaître qu'apres 2010 il a remis le foot français a travers l equipe de France ses lettres de noblesse...bravo mr Deschamps et merci pour tout.. bonne chance pour la suite..

PSG : Barcola se prépare au départ, Paris reçoit 100 ME

il ne partira pas

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