OL : Endrick arrive pour 200.000 euros par mois !

Les informations se précisent concernant la future signature d'Endrick à l'OL. La presse brésilienne révèle ce mercredi soir que Lyon et Madrid ont trouvé un accord. Un accord plutôt très favorable pour le club de la capitale des Gaules.

Du côté de Lyon, on prendra seulement en charge la moitié du salaire de l'attaquant brésilien de 19 ans, à savoir 200.000 euros par mois. Le coût total de l'opération sera donc de 1,2 million d'euros au total, ce qui est tout de même relativement modeste pour s'offrir provisoirement un joueur au talent aussi prometteur qu'Endrick.

Endrick en prêt gratuit, l'OL a fait fort

Dans cette opération, qui est fracassante à l'échelle de la Ligue 1, l'Olympique Lyonnais pouvait compter sur Endrick. Ce dernier a en effet choisi depuis pas mal de temps de rejoindre le club rhodanien. Son récent échange téléphonique avec Paulo Fonseca l'a convaincu qu'il devait rejoindre l'OL pour relancer une carrière à l'arrêt depuis qu'il a signé chez les Merengue.

Cependant, comme nous l'indiquions ce matin, tandis que les dirigeants de Lyon cherchent déjà une maison pour l'avant-centre madrilène , le club espagnol a tout de même inséré une clause qui permet de stopper immédiatement le prêt d'Endrick si Xabi Alonso était privé d'un attaquant suite à une grosse blessure. Mais à l'exception de cette clause relativement logique, l'Olympique Lyonnais a vraiment négocié comme un chef dans ce dossier. A Endrick de prouver à partir de janvier prochain qu'il mérite toute la confiance placée en lui par le club de Michele Kang.