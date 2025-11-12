OL : Endrick arrive pour 200.000 euros par mois !

ICONSPORT_258213_0204
Les informations se précisent concernant la future signature d'Endrick à l'OL. La presse brésilienne révèle ce mercredi soir que Lyon et Madrid ont trouvé un accord. Un accord plutôt très favorable pour le club de la capitale des Gaules.
L'Olympique Lyonnais comptera un avant-centre de plus dans son maigre effectif offensif dès le 1er janvier 2026. Après Fabrizio Romano, c'est ESPN Brésil qui annonce que le Real Madrid et l'Olympique Lyonnais ont finalisé les détails du prêt de six mois d'Endrick. Autrement dit, l'affaire est désormais faite, et financièrement, elle sera excellente pour la formation de Paulo Fonseca. En effet, selon nos confrères brésiliens, il ne s'agira pas d'un prêt payant et l'OL n'aura donc rien à verser au club de Florentino Perez.
Du côté de Lyon, on prendra seulement en charge la moitié du salaire de l'attaquant brésilien de 19 ans, à savoir 200.000 euros par mois. Le coût total de l'opération sera donc de 1,2 million d'euros au total, ce qui est tout de même relativement modeste pour s'offrir provisoirement un joueur au talent aussi prometteur qu'Endrick.

Endrick en prêt gratuit, l'OL a fait fort

Dans cette opération, qui est fracassante à l'échelle de la Ligue 1, l'Olympique Lyonnais pouvait compter sur Endrick. Ce dernier a en effet choisi depuis pas mal de temps de rejoindre le club rhodanien. Son récent échange téléphonique avec Paulo Fonseca l'a convaincu qu'il devait rejoindre l'OL pour relancer une carrière à l'arrêt depuis qu'il a signé chez les Merengue.
Cependant, comme nous l'indiquions ce matin, tandis que les dirigeants de Lyon cherchent déjà une maison pour l'avant-centre madrilène, le club espagnol a tout de même inséré une clause qui permet de stopper immédiatement le prêt d'Endrick si Xabi Alonso était privé d'un attaquant suite à une grosse blessure. Mais à l'exception de cette clause relativement logique, l'Olympique Lyonnais a vraiment négocié comme un chef dans ce dossier. A Endrick de prouver à partir de janvier prochain qu'il mérite toute la confiance placée en lui par le club de Michele Kang.
E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

BrazilBrésil Âge 19 Attaquant

Champions League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
11
Derniers commentaires

Le PSG n'est pas un grand club, une star de Canal+ balance

ton club est a l'image de ton écriture... dégueulasse ! qui se ressemble s'assemble le sous être ;)

Le PSG n'est pas un grand club, une star de Canal+ balance

T k1 imbécile rageux é de surcroît Con car tu px dire sek bn te semble de Marseille mais ô moins il restera tjrs le 1er

Le PSG n'est pas un grand club, une star de Canal+ balance

La vérité t'offense footix

OL : Endrick arrive pour 200.000 euros par mois !

L'OL, va être difficile à manier avec un joueur de ce calibre👍d'autant plus, qu'il risque de se donner à fond pour être dans l'équipe nationale, bravo l'OL, super bien joué, j'aimerais le voir en ligue 1, ce phénomène 👏

OL-PSG : Une proposition choc pour éviter les erreurs d'arbitrage !

Oui that's my point 😉 Le foot était quand-même plus simple à arbitrer il y a 30 ans... Quand les joueurs se tordaient de douleur par terre, c'est qu'il y avait une rupture des croisés ou un tibia cassé... c'était plus simple 😆

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

