OL : Fofana le sait, mais ça fait quand même très mal

Il est l'homme fort de l'OL cette saison, et les défenseurs adverses n'hésitent plus à utiliser tous les moyens pour le ralentir. Malick Fofana l'accepte en serrant les dents. 
La même action ou presque. Contre l’OM, ce dut CJ Egan-Riley, puis Przemysław Frankowski et Alidu Seidu dans le même match contre Rennes, et enfin Carlens Arcus ce vendredi avec Angers. A chaque fois, Malick Fofana va trop vite, touche le ballon en premier pour éliminer son adversaire, qui le fauche ensuite grossièrement. Carton jaune, ou même rouge pour le défenseur anglais de l’OM, mais surtout une faute énorme qui secoue les chevilles de l’ailier belge. Ce dernier met toujours un peu de temps à s'en remettre, avant de reprendre le rythme. Atout offensif numéro 1 de l’OL, Fofana avoue désormais s’attendre à se faire sécher une à deux fois par match, même si cela ne fait pas plaisir. 
« Exactement, je pense que chaque week-end, c'est presque la même faute. Là j'ai un peu de mal, mais ça va, ça devrait aller », a expliqué le joueur belge dont la fragilité physique est une interrogation pour l’OL. A peine revenu d’un pépin physique en début de saison, puis d’un protocole commotion pendant la préparation, Fofana va devoir montrer qu’il est capable d’enchainer les performances dans les différentes compétitions. Paulo Fonseca et Lyon comptent sur lui, et le Diable Rouge a bien l’intention de montrer l’exemple par ses qualités sportives et aussi son humilié. 
Il faut rester humble
- Malick Fofana après la victoire face à Angers
Après la victoire face à Angers, il a ainsi refusé tout excès de confiance, rappelant que la saison allait être longue. « Le classement ? Il faut rester humble, la saison est longue. On doit continuer à travailler », a prévenu l’ancien de La Gantoise, qui fait preuve d’une belle maturité à seulement 20 ans. 
