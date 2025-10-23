Greif OL

Le héros de l'OL déjà adulé

OL23 oct. , 21:30
parAlexis Rose
L’Olympique Lyonnais s’est imposé ce jeudi soir en Europa League face au FC Bâle (2-0) avec des buts du capitaine Corentin Tolisso et du jeune Afonso Moreira, mais surtout grâce aux arrêts décisifs de Dominik Greif.
L’été dernier avec le départ de Lucas Perri à Leeds pour 16 millions d’euros, le club rhodanien devait complètement repenser sa hiérarchie au poste de gardien de but. Si Rémy Descamps a fait illusion en début de saison jusqu’à sa blessure à la main, Dominik Greif a parfaitement pris la suite depuis la mi-septembre. Primordial dans plusieurs bons résultats de l’OL depuis un mois, le gardien slovaque s’est une nouvelle fois montré très précieux ce jeudi soir lors de la victoire de Lyon contre Bâle en Europa League (2-0). Si les hommes de Paulo Fonseca ont pu compter sur Tolisso et Moreira pour l’emporter et placer Lyon sur le podium de la C3, le Groupama Stadium a encore vu le talent de Greif.

Greif multiplie les arrêts importants

Alors que son équipe tanguait un peu en deuxième période, l’ancien portier de Majorque a réalisé trois arrêts, dont deux décisifs. Le premier dans un face-à-face avec Leroy après un bon centre de Shaqiri (70e), puis le second sur une frappe de Salah (77e). Des arrêts qui coûtent chers et qui ont permis à l’OL de rester devant au score avant que le jeune portugais Moreira ne marque le but du break en toute fin de match. Acheté pour 4 millions d’euros lors du dernier mercato estival, Greif continue donc de faire oublier Perri dans la cage de l’OL. Et ce ne sont pas les suiveurs des Gones qui disent le contraire sur les réseaux sociaux, où Greif a été élu homme du match pour beaucoup de supporters.
0
