OL : Michele Kang met neuf joueurs en vente

OL : Michele Kang met neuf joueurs en vente

OL28 août , 8:20
parGuillaume Conte
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Fin de mercato beaucoup moins sympathique que prévue pour l'Olympique Lyonnais, qui va devoir vendre mais réfléchit à ses différentes options.
Pas d’Olympique Lyonnais ce jeudi à Monaco pour le tirage au sort de la Ligue des Champions. Ce sera ce vendredi pour Lyon, avec l’Europa League pour tenter de se consoler après la déception de l’élimination face à Fenerbahçe. Une élimination qui va couter très cher sur le plan économique, et oblige le club rhodanien à trouver 50 millions d’euros pour atteindre ses objectifs financiers.

Kang aimerait éviter de vendre Fofana

Tous les regards se tournent donc vers Malick Fofana, joueur à la plus forte valeur marchande de l’équipe de Paulo Fonseca, et qui devrait faire l’objet d’une offre proche des 40 millions d’euros de la part de l’AS Roma dans les prochaines heures. Un départ qui ferait très mal sportivement à l’OL, mais qui semble difficile à éviter. Toutefois, il reste un petit espoir. Tout d’abord, Lyon n’a pas reçu cette fameuse offre de la Roma, et le club italien connait tout de même un mercato assez bizarre pour conclure ses recrutements.
Mais surtout, L’Equipe souligne que Michele Kang adore Malick Fofana, et aimerait éviter de vendre un joueur qui rêve de rester et de disputer une très grosse saison avec l’OL. Aller chercher les 50 millions d’euros sans se séparer du Belge relèverait de l’exploit, mais l’espoir est toujours présent. D’autres départs sont possibles, même si cela reviendrait à se séparer de nombreux joueurs.
Mais selon le quotidien sportif, outre Malick Fofana, l’OL espère aussi recevoir des offres pour trois joueurs principalement : Ruben Kluivert, Pavel Sulc et Tanner Tessmann. En outre, Lyon serait prêt à faire des efforts pour se séparer de Nicolas Tagliafico et Duje Caleta-Car, deux éléments au salaire bien encombrant. Enfin, trois joueurs à priori bien installés dans le groupe peuvent aussi être vendus en cas d’offre de dernière minute : Ainsley Maitland-Niles, Ernest Nuamah et Abner. De nombreuses solutions peuvent être trouvées, même s’il sera difficile pour Michele Kang d’échapper à la vente de Malick Fofana en cas d’offre copieuse.
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Derniers commentaires

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Cet etron a posté hier qu il félicitait l'entraineur des gardiens de l'OL d'avoir mi un high kick a guendouzimais que c'etait dommage que Guendouzi ne soit pas tétraplégique. Tu vois le niveau du type là??

OL : Antonio Ferreira licencié après son coup de folie contre Guendouzi ?

Donc les insultes ça existe, c'est le football mais être joueur pro à l'étranger et rester supporter de ton ancienne équipe face à un rival, c'est du jamais vu pour toi ???

OL : Antonio Ferreira licencié après son coup de folie contre Guendouzi ?

Tu peux arrêter de dire des conneries >< Le "karateka" c'est un membre du club, tu crois qu'il va arriver avec un couteau >< Donc oui le club va être sanctionné d'un point de vue sportif pour les échauffourés entre joueur (et encore ca dépendra du rapport de l'arbitre). Mais ca n'a rien a voir avec l'organisation du match, il y'a eu des tentatives de débordement en tribune qui ont été toutes gérés, donc de ce côté là il n'y aura aucun sanction. Et parle de l'élément déclencheur de la bagarre, donc Guendouzi, plutôt que de parler des insultes. sachant que même après le match il est capable de dire "j'ai rien fait de mal je vois pas le problème", bref

PSG : Le dossier Megnan-Pavé s'enlise

Comme hamdani ça s'enlise, dommage

L'OM relégué en Ligue 2, la grande peur de McCourt

ça sent le lyonnais véner après la défaite humiliante infligée par Guendouzi et ses potes ;) T'étais un des rageux qui voulait sauter la barrière pour le taper non ? haha

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