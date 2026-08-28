OL : Michele Kang met neuf joueurs en vente

Fin de mercato beaucoup moins sympathique que prévue pour l'Olympique Lyonnais, qui va devoir vendre mais réfléchit à ses différentes options.

Pas d’Olympique Lyonnais ce jeudi à Monaco pour le tirage au sort de la Ligue des Champions. Ce sera ce vendredi pour Lyon, avec l’Europa League pour tenter de se consoler après la déception de l’élimination face à Fenerbahçe. Une élimination qui va couter très cher sur le plan économique, et oblige le club rhodanien à trouver 50 millions d’euros pour atteindre ses objectifs financiers.

Kang aimerait éviter de vendre Fofana

Tous les regards se tournent donc vers Malick Fofana, joueur à la plus forte valeur marchande de l’équipe de Paulo Fonseca, et qui devrait faire l’objet d’une offre proche des 40 millions d’euros de la part de l’AS Roma dans les prochaines heures. Un départ qui ferait très mal sportivement à l’OL, mais qui semble difficile à éviter. Toutefois, il reste un petit espoir. Tout d’abord, Lyon n’a pas reçu cette fameuse offre de la Roma, et le club italien connait tout de même un mercato assez bizarre pour conclure ses recrutements.

Mais surtout, L’Equipe souligne que Michele Kang adore Malick Fofana, et aimerait éviter de vendre un joueur qui rêve de rester et de disputer une très grosse saison avec l’OL. Aller chercher les 50 millions d’euros sans se séparer du Belge relèverait de l’exploit, mais l’espoir est toujours présent. D’autres départs sont possibles, même si cela reviendrait à se séparer de nombreux joueurs.

Mais selon le quotidien sportif, outre Malick Fofana, l’OL espère aussi recevoir des offres pour trois joueurs principalement : Ruben Kluivert, Pavel Sulc et Tanner Tessmann. En outre, Lyon serait prêt à faire des efforts pour se séparer de Nicolas Tagliafico et Duje Caleta-Car, deux éléments au salaire bien encombrant. Enfin, trois joueurs à priori bien installés dans le groupe peuvent aussi être vendus en cas d’offre de dernière minute : Ainsley Maitland-Niles, Ernest Nuamah et Abner. De nombreuses solutions peuvent être trouvées, même s’il sera difficile pour Michele Kang d’échapper à la vente de Malick Fofana en cas d’offre copieuse.