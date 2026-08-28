OM : Ces deux joueurs attendent des départs pour signer

L'Olympique de Marseille s'apprête à vivre cinq jours compliqués d'ici la fin du mercato, avec au milieu le déplacement à Monaco. Plusieurs renforts sont prêts à rejoindre l'OM, mais il ne va pas falloir tirer trop longtemps sur la corde.

Frank McCourt a décidé de vendre tout ce qu'il pouvait afin de remettre les comptes de l'OM à un niveau raisonnable, et le propriétaire du club phocéen ne se fixe aucune limite concernant les joueurs appelés à partir. C'est notamment le cas pour Paixao , mais pas que pour lui. Si Grégory Lorenzi ne peut pas s'opposer aux décisions de son patron, sachant qu'il a rejoint l'Olympique de Marseille en toute connaissance de cause, le directeur sportif de l'OM a tout de même l'intention de recruter quelques renforts. Il a donc travaillé en amont des décisions qui seront prises par Frank McCourt d'ici la fin du mercato, mais selon Fabrice Hawkins, journaliste de RMC, Marseille prend un risque énorme concernant des joueurs qui ont donné leur accord pour venir.

L'OM va vite devoir trancher

Le spécialiste du mercato estime qu'en laissant traîner les choses, l'Olympique de Marseille risque de faire échouer des accords qui étaient déjà conclus ou presque. « Il y a plusieurs joueurs dans la short-list du club, comme Todibo ou Yann Gboho. Ce sont des joueurs qui aiment le club, qui aimeraient rejoindre le projet, mais qui sont en attente. Ils ne vont pas attendre indéfiniment, la fin du mercato c'est mardi. Il y a des montages qui sont possibles en prêt avec prise en charge du salaire, notamment pour Todibo. Mais avant qu'on puisse imaginer les modalités, il faut des départs », prévient Fabrice Hawkins, alors que le mercato se termine le 1ᵉʳ septembre à 19h59.

Chaque heure qui passe sans départ est donc un vrai problème pour l'OM, la décision de confier un mandat de vente à l'agence Unique Sports Group n'ayant visiblement pas été la plus judicieuse prise par Frank McCourt ces dernières semaines. En effet, depuis la vente de Mason Greenwood, cette agence n'a clairement pas avancé énormément et pose même des soucis en imposant ses conditions financières aux clubs intéressés par un joueur de Marseille. Jean-Clair Todibo et Yann Gboho vont donc devoir se montrer patients...ou pas.