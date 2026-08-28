OM : Ces deux joueurs attendent des départs pour signer

D'accord avec toi.
Il va venir nul part ce lâche, bon qu'à faire le chaud derrière son écran, prétexter qu'il sait mieux que les autres, que ça lui donne le droit de chier sur tout ce beau monde, sans être capable de comprendre le point de vue de chacun et de le respecter. Incapable d'un dialogue courtois. Un abruti de sans couilles et sans cervelle, le fléau d'internet.
Ce n'est pas moi qui traite PF de sans froc etc... mais bel et bien toi gros con. Et je ne sais pas qui de nous 2 est la groupie en vrai... Vu le nombre de compte que tu as utilisé et à répéter que PF était une brêle... PS : je t'attends tjrs.
Relis mon com plusieurs fois tu as besoin de te désintoxiquer de tes réflexes de groupie à cirer des pompes et à faire de léchouille partout où tu passes
"un joueur turc", et ça va parler de la mauvaise foi des autres, alors qu'il n'a absolument pas parlé en "joueur turc" justement. C'est sans équivoque.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|2
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|5
|-3
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
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