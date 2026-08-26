Catastrophe pour l'OL, adieu la Ligue des champions

Catastrophe pour l'OL, adieu la Ligue des champions

OL26 août , 22:56
parClaude Dautel
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Après avoir oublié de jouer pendant 45 minutes, l'Olympique Lyonnais a été battu (1-2) par Fenerbahçe et disputera donc l'Europa League. Un résultant dont les répercussions seront importantes pour la fin du mercato.
Dans ce match qui valait quelques dizaines de millions d'euros, c'est le Fenerbahçe qui prenait les devants, et pas qu'un peu. En l'espace de 4 minutes (24e et 28e), Muriqi et Brown donnaient un avantage de deux buts au club stambouliote, lequel profitait des largesses d'une défense de l'OL totalement à la rue. A la pause, l'équipe de Paulo Fonseca était totalement à la rue, et il fallait être sacrément optimiste pour y croire encore.
D'autant que dès la reprise, Niakhaté faisait une main dans la surface, mais pas de quoi siffler penalty pour Fenerbahçe. Au sein de l'équipe lyonnaise, un joueur semblait en mesure de tout changer, c'était évidemment ce diable de Malick Fofana. Le joueur belge relançait le suspense en réduisant le score sur une passe de Maitland-Niles, lequel se rattrapait bien après sa bourde sur le deuxième but turc (12, 61e).

Fofana relance l'OL et la VAR entre en jeu

Le Groupama Stadium était en fusion, et allait même exploser quand Openda pensait avoir égalisé. Mais le joueur belge était finalement signalé en position de hors-jeu (64e). Bis repetita sept minutes plus tard, le but de Boudache étant refusé pour une faute d'Athekame sur Brown après une très longue séance de VAR (71ᵉ). Les minutes filaient et le suspense était énorme, l'OL se ruant à l'attaque.
Boudache avait la balle d'égalisation, mais il ratait le cadre (89e). Gérant avec expérience le temps additionnel, le club stambouliote résistait tant bien que mal et arrachait son ticket pour la Ligue des champions. L'Olympique Lyonnais devra se contenter de l'Europa League, mais c'est clairement un énorme coup dur pour l'OL, qui va désormais devoir repenser sa fin de mercato.

Champions League

26 août 2026 à 21:00
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais logo
Fofana61'
1
2
Match terminé
FenerbahçeFenerbahçe logo
Muriqi24'Brown28'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
N. Dorgeles
FenerbahçeFenerbahçe
N. Dorgeles
Carton jaune
90
M. Guendouzi Olié
FenerbahçeFenerbahçe
M. Guendouzi Olié
Remplacement
86
ENTRE
N. Alejandro Tagliafico
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
N. Alejandro Tagliafico
SORT
A. Da Silva Santos
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
A. Da Silva Santos
Remplacement
86
ENTRE
M. Bidstrup
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
M. Bidstrup
SORT
T. Morton
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
T. Morton
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Derniers commentaires

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

Supporter marseillais ici des vrais faut s'accrocher.... je pense pas quil y en ai des masses ou du moins jen vois pas..un supporter qui ne veux pas que d'autre supporter demandent au proprio d'investir perso j'appelle ca vouloir le mal du club donc ce ne sont pas des supporter

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

Pas étonnant que la bêtise et la haine te plaisent. Il faut vraiment ne pas avoir grand chose dans le crâne pour se réjouir de ce type d'événements. Dommage qu'on ne puisse plus bloquer, ici. Heureusement qu'il y a des supporters marseillais, des vrais, plus intelligents.

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

Oui himbert qui chambre le vélodrome, et pleure aujourd'hui parceque guendouzi chambre.. effectivement il est drôlement con ce himbert..pire que guendouzi

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

C'est bien grâce à toi maintenant on sait qu'il y a encore plus con que Mathéo Guendouzi

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

Lol cest rien ca... les ultras donc les vrais supporter ( ceux qui pesent, pas les mastres) comprennent ca... et comme on a pas d'animosité avec le fener il aura pas de soucis

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