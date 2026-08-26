Catastrophe pour l'OL, adieu la Ligue des champions

Après avoir oublié de jouer pendant 45 minutes, l'Olympique Lyonnais a été battu (1-2) par Fenerbahçe et disputera donc l'Europa League. Un résultant dont les répercussions seront importantes pour la fin du mercato.

Dans ce match qui valait quelques dizaines de millions d'euros, c'est le Fenerbahçe qui prenait les devants, et pas qu'un peu. En l'espace de 4 minutes (24e et 28e), Muriqi et Brown donnaient un avantage de deux buts au club stambouliote, lequel profitait des largesses d'une défense de l'OL totalement à la rue. A la pause, l'équipe de Paulo Fonseca était totalement à la rue, et il fallait être sacrément optimiste pour y croire encore.

D'autant que dès la reprise, Niakhaté faisait une main dans la surface, mais pas de quoi siffler penalty pour Fenerbahçe. Au sein de l'équipe lyonnaise, un joueur semblait en mesure de tout changer, c'était évidemment ce diable de Malick Fofana. Le joueur belge relançait le suspense en réduisant le score sur une passe de Maitland-Niles, lequel se rattrapait bien après sa bourde sur le deuxième but turc (12, 61e).

Fofana relance l'OL et la VAR entre en jeu

Le Groupama Stadium était en fusion, et allait même exploser quand Openda pensait avoir égalisé. Mais le joueur belge était finalement signalé en position de hors-jeu (64e). Bis repetita sept minutes plus tard, le but de Boudache étant refusé pour une faute d'Athekame sur Brown après une très longue séance de VAR (71ᵉ). Les minutes filaient et le suspense était énorme, l'OL se ruant à l'attaque.

Boudache avait la balle d'égalisation, mais il ratait le cadre (89e). Gérant avec expérience le temps additionnel, le club stambouliote résistait tant bien que mal et arrachait son ticket pour la Ligue des champions . L'Olympique Lyonnais devra se contenter de l'Europa League, mais c'est clairement un énorme coup dur pour l'OL, qui va désormais devoir repenser sa fin de mercato.