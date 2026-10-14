OL-Crystal Palace : nouveau coup dur

OL-Crystal Palace : nouveau coup dur

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parGuillaume Conte
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L'engouement n'était déjà pas au rendez-vous pour le match d'Europa League de ce jeudi entre l'OL et Crystal Palace. Mais les éléments se déchaînent contre les Lyonnais, avec une grève annoncée dans les bus de la ville le jour du match.
A 24 heures de l’affiche entre l’OL et Crystal Palace, il est déjà acquis que le Groupama Stadium ne sera clairement pas rempli jusqu’à la gorge, malgré cette rencontre de gala pour ce niveau de la compétition. Entre deux prétendants au dernier carré, avec le retour de Pierre Sage en prime, le public lyonnais ne répondra pas forcément présent, puisque le cap des 35.000 spectateurs devrait être tout juste passé grâce à l’arrivée de 3.000 supporters britanniques dans les travées.

Panne, grève et horaire, rien ne va à l'OL

Il faut dire que les contre-temps annoncés ont de quoi refroidir les candidats à l’achat d’une place. Outre les problèmes de parking, le bazar avec la billetterie lors du dernier match à domicile, et l’horaire compliqué avec un début à 18h45, une autre mauvaise nouvelle va très certainement tomber à l’approche de la rencontre.
Comme l’explique Le Progrès, un mouvement de grève a été lancé sur les bus lyonnais, même s’il n’était pas encore déterminé avec précision quelles seraient les lignes impactées. « Enfin, même s’il faudra vraisemblablement attendre mercredi soir pour en savoir davantage sur les lignes impactées et l’ampleur du mouvement, les organisations syndicales de la CGT, l’UNSA et la CFDT de Keolis bus Lyon appellent eux aussi à la mobilisation jeudi 15 octobre 2026 et ont déposé un préavis de grève », explique le quotidien régional.
Un enchaînement de mauvaises nouvelles qui ne permettra pas à la billetterie de l’OL d’exploser pour cette rencontre de Coupe d’Europe. Les dirigeants lyonnais doivent désormais espérer un beau parcours et des matchs à élimination directe de prestige pour ramener un vrai parfum de Coupe d’Europe au Groupama Stadium. Car en ce qui concerne les prochaines affiches de la phase de saison régulière, ce sera face à Lillestrom, l’Union Saint-Gilloise et Leverkusen pour finir.
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