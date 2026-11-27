Selon les informations de La Provence, l’OM va écoper d’une lourde sanction de la part de l’UEFA après les violences au Vélodrome contre le Levski Sofia : deux matchs à huis clos total sont redoutés.

Les violences vues au Vélodrome avant le coup d’envoi du match entre l’Olympique de Marseille et le Levski Sofia ont choqué tout le monde, observateurs du football et bien au-delà. La classe politique s’en est mêlée, avec en première ligne le président Emmanuel Macron, qui a promis à son homologue bulgare des sanctions exemplaires. Les supporters du Levski Sofia vont également être sanctionnés pour des faits avérés, images à l’appui, de racisme (cris de singe, saluts nazis). En ce qui concerne l’Olympique de Marseille, une mesure très forte est attendue de la part de l’UEFA dans les jours à venir.

« Les plus pessimistes avancent que les deux dernières rencontres de cette phase de poule de Ligue Europa, contre le Celta Vigo (le 10 décembre) et Anderlecht (le 28 janvier 2027), pourraient se tenir à huis clos total » ajoute La Provence, pour qui l’UEFA a de fortes chances de prononcer une sanction de deux matchs à huis clos total pour l’Olympique de Marseille. Tandis que certains ont été jusqu’à réclamer une exclusion de la coupe d’Europe qui n’a quasiment aucune chance d’être prononcée, La Provence révèle les sanctions auxquelles s’attendent les dirigeants olympiens. A en croire le quotidien local, un match à huis clos total est quasiment certain.ajoute La Provence, pour qui l’UEFA a de fortes chances de prononcer une sanction de deux matchs à huis clos total pour l’Olympique de Marseille.

Deux matchs à huis clos total ?