OL : Un flop XXL, Lyon boude la Ligue Europa

Programmé jeudi à 18h45, le match de Ligue Europa entre l'Olympique Lyonnais et Crystal Palace ne va pas attirer la foule des grands soirs au Groupama Stadium. Cette compétition ne semble pas réellement passionner les supporters de l'OL.

A la veille du choc entre la formation de Paulo Fonseca et celle de Pierre Sage, l'Olympique Lyonnais n'a vendu que 35.000 places, en précisant que dans ces 35.000 tickets, 3.000 l'ont été à des fans de Crystal Palace. Fidèles à leur habitude, les supporters anglais débarqueront en effet en force jeudi dans la capitale des Gaules. Du côté de l'OL, si on met en avant que la programmation à 18h45 en pleine semaine de ce match ne facilite pas la venue du public, force est de constater que cette année la Ligue Europa n'a jamais réussi à remplir les 59.186 places du Groupama Stadium. Comme le rappelle Le Progrès, en 2026, le record a été de 42.000 supporters pour le match retour contre le Celta Vigo. Au coeur de l'été, le match décisif face à Fenerbahçe avait attiré plus de monde, puisque 50.000 personnes y avaient assisté, mais il s'agissait là de Ligue des champions.

L'OL a corrigé son bug pour entrer au Groupama Stadium

Outre la programmation étonnante, on peut aussi mettre cette relative désaffection des fans lyonnais sur le compte des difficultés pour accéder au Groupama Stadium. La fermeture de plusieurs parkings a mis en furie de nombreux automobilistes, et personne n'a oublié le chaos provoqué par la mise en place d'un nouveau système de billetterie totalement numérique contre Rennes en septembre. D'ailleurs, dans un communiqué publié juste avant la réception de Crystal Palace, l'Olympique Lyonnais annonce avoir réglé cet énorme bug, et confirme aux spectateurs qu'ils pourront entrer dans le stade avec une copie sur papier de leurs tickets. Mais il n'empêche que pour les dirigeants de l'OL, cette affluence en baisse est forcément une déception, et elle aura évidemment des effets négatifs sur les comptes d'un club qui a rêvé tout l'été de pouvoir jouer la Ligue des champions et empocher quelques dizaines de millions d'euros.