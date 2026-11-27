L’AS Saint-Etienne accueille le club rhodanien de Villefranche ce samedi soir en 64e de finale de la Coupe de France. Un match pour lequel les autorités redoutent la présence de supporters de l’OL.

Pas de Ligue 2 au programme ce week-end, place à la Coupe de France pour les clubs qualifiés. L’AS Saint-Etienne accueille le club rhodanien de Villefranche ce samedi (19 heures) à Geoffroy-Guichard. Un match à l’accent très local entre deux clubs voisins, mais qui n’ont aucune rivalité passé. Ce ASSE-Villefranche est tout de même redouté par les autorités selon Le Progrès. Le quotidien régional nous apprend que la préfecture de la Loire redoute de voir des supporters de l’OL soutenir le deuxième club du Rhône et ainsi provoquer des affrontements avec ceux de l’AS Saint-Etienne.

Un arrêté a ainsi été pris ce vendredi, interdisant la présence de personnes se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique Lyonnais « ou se comportant comme tel, notamment par le port de tout signe distinctif ». Autrement dit, les Lyonnais ne sont pas les bienvenus dans ce match entre voisins de Saint-Etienne et de Villefranche ce samedi à Geoffroy-Guichard. Une mesure de prévention qui intervient dans un contexte tendu en France après les graves incidents dans les tribunes du Vélodrome jeudi en Europa League lors du match entre l’OM et le Levski Sofia.