OL : Ces deux départs se profilent, Lyon hésite encore

L'Olympique Lyonnais a rassuré ses supporters en venant à bout de l'AJ Auxerre (3-1) vendredi soir au Groupama Stadium. Dans les coulisses, deux joueurs devraient encore quitter l'effectif de Paulo Fonseca.

L'OL avait besoin de renouer avec la victoire au Groupama Stadium, puisque lors de ses deux derniers matchs à domicile, Lyon avait été battu par Fenerbahçe, et tenu en échec par Le Havre. Face à Auxerre, Ernest Nuamah et ses coéquipiers ont rendu une très bonne copie et s'installent tranquillement dans le haut du classement de Ligue 1. Mais, dans les coulisses du club rhodanien, le mercato n'est pas totalement bouclé, du moins dans le sens du départ.

Si l 'OL a déjà utilisé son joker en recrutant Keito Nakamura , le club de Michele Kang devrait se séparer de deux joueurs en profitant de pays où le mercato n'est pas encore totalement terminé. Sur ces deux joueurs promis à un départ de la capitale des Gaules, il y a évidemment Mathys De Carvalho qui va quitter Lyon pour la Saudi Pro League pour une somme tournant autour d'un million d'euros. Autre dossier bouillant, celui de Nicolas Tagliafico, lequel sera libre en fin de saison et sur lequel Paulo Fonseca ne compte pas plus que cela.

Tagliafico vendu ? L'OL hésite encore

Le défenseur international argentin avait été proche de quitter l'Olympique Lyonnais pour l'Atlético de Madrid dans les ultimes jours du mercato, mais l'affaire ne s'est finalement pas faite. Cependant, comme Matthieu Louis-Jean l'a confié en marge de la victoire contre Auxerre, si un départ de Nicolas Tagliafico est envisageable, d'autant que le joueur ne s'y opposera pas, rien n'est encore décidé du côté de l'OL. « Jusqu’au bout, on pensait que ça allait se faire à l’Atletico. Il y a des marchés qui sont encore ouverts, mais je ne sais pas trop ce qui va se passer. Pour l’instant, Nico est avec nous et on en est très contents », a précisé le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais.