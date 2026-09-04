L’OL révèle un gros coup raté en fin de mercato

Après la victoire convaincante face à l’AJ Auxerre (3-1) ce vendredi, Matthieu Louis-Jean a fait le bilan du mercato de l’Olympique Lyonnais. Le directeur sportif s’est dit satisfait malgré le gros coup raté dans la dernière ligne droite.

L’Olympique Lyonnais s’est rassuré . Après l’élimination en barrages de la Ligue des Champions et le nul concédé face au Havre (1-1) la semaine dernière, les Gones ont dominé l’AJ Auxerre avec la manière ce vendredi. De quoi justifier les choix opérés par la direction. Après cette rencontre de la 3e journée de Ligue 1, Matthieu Louis-Jean s’est effectivement réjoui du mercato du club rhodanien.

« On est plutôt satisfaits, a réagi le directeur sportif au micro de Ligue 1+. Bien sûr, on aurait pu faire un peu mieux mais concernant les arrivées, on est très satisfaits. On a vendu pour à peu près 70 millions d'euros, c'est quand même un chiffre assez conséquent. Bien sûr que si on avait fait un peu plus, ça aurait été mieux mais on est assez satisfaits de ce mercato, surtout sur nos entrées. On voit encore ce soir qu'on a un effectif complet. » Et ce malgré le gros coup raté avec l'international français Youssouf Fofana, le milieu de l’AC Milan impossible à attirer à cause de la masse salariale.

« C'est vrai qu'on a essayé de faire venir Youssouf, on n'a pas pu à cause de la problématique économique pour nous, surtout au niveau de la masse salariale. C'est clair qu'on cherchait un profil un peu plus athlétique, vertical, qui est capable de casser des lignes au milieu et d'avoir un impact physique. Mais on est satisfaits de ce qu'on a. Bien sûr que ça aurait été un plus. Mais honnêtement, on a encore vu que les entrants font le boulot donc on est armés pour cette saison », a validé le dirigeant.