L’OL révèle un gros coup raté en fin de mercato

L’OL révèle un gros coup raté en fin de mercato

OL04 sept. , 21:54
parEric Bethsy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Après la victoire convaincante face à l’AJ Auxerre (3-1) ce vendredi, Matthieu Louis-Jean a fait le bilan du mercato de l’Olympique Lyonnais. Le directeur sportif s’est dit satisfait malgré le gros coup raté dans la dernière ligne droite.
L’Olympique Lyonnais s’est rassuré. Après l’élimination en barrages de la Ligue des Champions et le nul concédé face au Havre (1-1) la semaine dernière, les Gones ont dominé l’AJ Auxerre avec la manière ce vendredi. De quoi justifier les choix opérés par la direction. Après cette rencontre de la 3e journée de Ligue 1, Matthieu Louis-Jean s’est effectivement réjoui du mercato du club rhodanien.

Lire aussi

Leader provisoire, l’OL réagit avec autoritéLeader provisoire, l’OL réagit avec autorité
« On est plutôt satisfaits, a réagi le directeur sportif au micro de Ligue 1+. Bien sûr, on aurait pu faire un peu mieux mais concernant les arrivées, on est très satisfaits. On a vendu pour à peu près 70 millions d'euros, c'est quand même un chiffre assez conséquent. Bien sûr que si on avait fait un peu plus, ça aurait été mieux mais on est assez satisfaits de ce mercato, surtout sur nos entrées. On voit encore ce soir qu'on a un effectif complet. » Et ce malgré le gros coup raté avec l'international français Youssouf Fofana, le milieu de l’AC Milan impossible à attirer à cause de la masse salariale.
« C'est vrai qu'on a essayé de faire venir Youssouf, on n'a pas pu à cause de la problématique économique pour nous, surtout au niveau de la masse salariale. C'est clair qu'on cherchait un profil un peu plus athlétique, vertical, qui est capable de casser des lignes au milieu et d'avoir un impact physique. Mais on est satisfaits de ce qu'on a. Bien sûr que ça aurait été un plus. Mais honnêtement, on a encore vu que les entrants font le boulot donc on est armés pour cette saison », a validé le dirigeant.
Articles Recommandés
De Zerbi Deja Menace A Tottenham
Premier League

De Zerbi déjà menacé à Tottenham

Ligue 2
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 5e journée

Psg Asm Marquinhos Ouvre Le Score En Patron
PSG

PSG-ASM : Marquinhos ouvre le score en patron

Avant De Jouer Le Psg Monaco En Plein Bazar
Monaco

Avant de jouer le PSG, Monaco en plein bazar

Fil Info

04 sept. , 22:58
PL : Isak porte Liverpool, Barcola est entré
04 sept. , 22:20
De Zerbi déjà menacé à Tottenham
04 sept. , 21:56
L2 : Programme TV et résultats de la 5e journée
04 sept. , 21:45
PSG-ASM : Marquinhos ouvre le score en patron
04 sept. , 21:20
Avant de jouer le PSG, Monaco en plein bazar
04 sept. , 21:14
Le PSG officialise six prolongations, dont Luis Enrique
04 sept. , 21:00
Leader provisoire, l’OL réagit avec autorité
04 sept. , 20:57
L1 : Programme TV et résultats de la 3e journée
04 sept. , 20:40
Nuamah, le nouvel homme fort de l’OL

Derniers commentaires

Pas de N2, la FFF enfonce Bordeaux vers une liquidation judiciaire

c plus compliqué que cela

PSG - Monaco : Les compos (21h05 sur Ligue 1+)

Bla bla bla

PSG - Monaco : Les compos (21h05 sur Ligue 1+)

Pour que le PSG soit un peu plus rassuré dans ce match... il faudrait que l'arbitre sorte un carton rouge à l'encontre d'un monégasque. 😏

Le PSG officialise six prolongations, dont Luis Enrique

Beraldo j'ai du mal à comprendre le projet

Chambreur à Lyon, Guendouzi reçoit une lourde sanction

Ah ça... avec la petit pois que tu as dans la tête... personne n'en doute. ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
73210624
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
73210523
3Monaco logo
Monaco
62200303
4Paris logo
Paris
42110303
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1301225-3
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
03003411-7

Loading