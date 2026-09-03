L1 : Programme TV et résultats de la 3e journée

3e journée de la Ligue 1 :

Jeudi 3 septembre

20h45 : Toulouse FC - Lille OSC (sur Ligue 1+ 2)

Vendredi 4 septembre

19h00 : Olympique Lyonnais - AJ Auxerre (sur Ligue 1+ 3)

21h05 : Paris Saint-Germain - Monaco (sur Ligue 1+ 2)

Samedi 5 septembre

17h15 : RC Lens - FC Lorient (sur Ligue 1+ 2)

20h45 : Le Havre AC - Stade Brestois (sur Ligue 1+ 3)

OGC Nice - Le Mans FC (sur Ligue 1+ 4)

Dimanche 6 septembre

15h00 : Troyes - Strasbourg (sur Ligue 1+ 3)

17h15 : SCO Angers - Stade Rennais (sur Ligue 1+ 4)

20h45 : Olympique de Marseille - Paris FC (sur Ligue 1+ 2)