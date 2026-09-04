PL : Isak porte Liverpool, Barcola est entré

Victoire sans trembler pour Liverpool à Ipswich, avec un doublé d’Isak au bout de neuf minutes de jeu. Les Reds s’imposent 2-0 dans un match où Bradley Barcola a disputé ses premières minutes en entrant à la place de Munoz en seconde période. Le club de la Mersey remporte son premier match de la saison après deux nuls.

Premier League 29 août 2026 à 13:30 Liverpool Isak 60 ' Muñoz Villanueva 82 ' 2 2 Match terminé Nottingham Forest Ndoye 24 ' Gibbs-White 70 ' Chronologie Composition Statistiques Remplacement 90 ’ ENTRE C. Hudson-Odoi Nottingham Forest SORT J. Mcatee Nottingham Forest Remplacement 90 ’ ENTRE N. Domínguez Nottingham Forest SORT I. da Cruz Nottingham Forest Remplacement 86 ’ ENTRE L. Netz Nottingham Forest SORT T. Olaoluwa Aina Nottingham Forest But 82 ’ V. Muñoz Villanueva Liverpool Voir Les Détails Complets Du Match