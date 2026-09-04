Première défaite pour le Real Madrid, Mbappé se rate

C'est écrit qu'il prend 5 matchs. C'est peanut.
Et l'éducateur lyonnais ? Pourquoi il n'a toujours pas de sanction ? Et les hooligans lyonnais qui descendent des tribunes pour envahir le terrain et frappé leurs propres stadiers ??? Ça en est où ?
Pas volé mais bon 4 tirs 2 buts c'est triste a mourir...donc mérité je sais pas mais Paris trop brouillon et encore un gardien excellent contre Paris... Sinon tu parles du Qatar encore...en boucle depuis tellement d'années mais faut stopper un peu la...
Enfin ! bravo et merci.
On est trop humble pour s'enflammer.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|4
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|5
|-3
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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