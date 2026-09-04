Première défaite pour le Real Madrid, Mbappé se rate





En déplacement à Séville, le Real Madrid s’est incliné 1-0 face au Bétis en raison du seul but de l’Irlandais Troy Parrott. Les Merengue n’ont jamais pu trouver la faille et revenir au score, malgré une énorme occasion pour Mbappé face au but, puis un pénalty manqué en toute fin de match par le Français. A noter le splendide but d’Epi pour le Real, mais refusé pour un hors jeu très difficile à voir au préalable. Les Madrilènes concèdent ainsi leur première défaite de la saison après quatre journées.