Première défaite pour le Real Madrid, Mbappé se rate

Première défaite pour le Real Madrid, Mbappé se rate

Liga04 sept. , 23:05
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google

En déplacement à Séville, le Real Madrid s’est incliné 1-0 face au Bétis en raison du seul but de l’Irlandais Troy Parrott. Les Merengue n’ont jamais pu trouver la faille et revenir au score, malgré une énorme occasion pour Mbappé face au but, puis un pénalty manqué en toute fin de match par le Français. A noter le splendide but d’Epi pour le Real, mais refusé pour un hors jeu très difficile à voir au préalable. Les Madrilènes concèdent ainsi leur première défaite de la saison après quatre journées.
Articles Recommandés
Brunner
Ligue 1

Monaco s'impose au Parc et distance le PSG

L1 Programme Tv Et Resultats De La 3e Journee
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 3e journée

Pl Isak Porte Liverpool Barcola Est Entre
Premier League

PL : Isak porte Liverpool, Barcola est entré

De Zerbi Deja Menace A Tottenham
Premier League

De Zerbi déjà menacé à Tottenham

Fil Info

04 sept. , 23:02
Monaco s'impose au Parc et distance le PSG
04 sept. , 23:00
L1 : Programme TV et résultats de la 3e journée
04 sept. , 22:58
PL : Isak porte Liverpool, Barcola est entré
04 sept. , 22:20
De Zerbi déjà menacé à Tottenham
04 sept. , 21:56
L2 : Programme TV et résultats de la 5e journée
04 sept. , 21:54
L’OL révèle un gros coup raté en fin de mercato
04 sept. , 21:45
PSG-ASM : Marquinhos ouvre le score en patron
04 sept. , 21:20
Avant de jouer le PSG, Monaco en plein bazar
04 sept. , 21:14
Le PSG officialise six prolongations, dont Luis Enrique

Derniers commentaires

Chambreur à Lyon, Guendouzi reçoit une lourde sanction

C'est écrit qu'il prend 5 matchs. C'est peanut.

Chambreur à Lyon, Guendouzi reçoit une lourde sanction

Et l'éducateur lyonnais ? Pourquoi il n'a toujours pas de sanction ? Et les hooligans lyonnais qui descendent des tribunes pour envahir le terrain et frappé leurs propres stadiers ??? Ça en est où ?

Monaco s'impose au Parc et distance le PSG

Pas volé mais bon 4 tirs 2 buts c'est triste a mourir...donc mérité je sais pas mais Paris trop brouillon et encore un gardien excellent contre Paris... Sinon tu parles du Qatar encore...en boucle depuis tellement d'années mais faut stopper un peu la...

Monaco s'impose au Parc et distance le PSG

Enfin ! bravo et merci.

Nuamah, le nouvel homme fort de l’OL

On est trop humble pour s'enflammer.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
93300514
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
73210624
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
73210523
4Paris logo
Paris
42110303
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2302156-1
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1301225-3
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
03003411-7

Loading