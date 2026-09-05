OM : Benatia sur Canal+, une star de la télé se fâche

Canal+ a annoncé cette semaine la venue de Medhi Benatia dans son casting de consultants pour la Ligue des champions. Du côté de l'OM, certains estiment que l'ancien directeur sportif a tout intérêt à ne jamais parler du club phocéen.

En recrutant l'ancien bras droit de Pablo Longoria, avec qui il est désormais fâché à mort, Canal+ se doutait bien que du côté de l'Olympique de Marseille on n'allait pas accueillir cette nouvelle avec le sourire. Et notamment du côté des supporters de l'OM, qui après avoir vanté les mérites de Medhi Benatia sont désormais remontés contre ce dernier, accusé d'avoir contribué au mercato sans renfort de cet été. Journaliste pour L'Equipe, Sacha Nokovitch admet être étonné de la violence de certaines réactions sur le recrutement de Benatia par la chaîne du groupe Bolloré.

« Je ne comprends pas la vague de commentaires négatifs liée à cette annonce. Avec Benatia, qu’on aime ou pas le personnage, on sait qu’il se passera quelque chose. Ça fera parler, ça fera débat et c’est ce qu’on veut ! Sauf ceux préférant les banalités », reconnaît le spécialiste des médias. Certains supporters lui répondent sans détour.

Dominique Grimault est furieux

Aux commandes d'une chaîne Youtube très populaire, Le Corbeau OM TV fait connaître son opinion concernant la venue de l'ancien directeur sportif de l'Olympique de Marseille sur Canal+. « Aucune critique sur ce choix de consultant, il est fait pour ça, comme son pote Beye. La critique des autres avec son passé de joueur pour dire qu'il a raison. Pas d'exigence de résultats ni de remise en question : parfait. Qu'il ne parle juste pas de l'OM qu'il a laissé en miettes », fulmine l'influenceur.

Mais, une voix très bien connue des amateurs de football est lui aussi très remontée contre cette décision de Canal+ de faire venir Medhi Benatia dans son pool de consultants. Il s'agit de Dominique Grimault. Ancien journaliste vedette de Téléfoot et de grandes émissions de sports en France, celui qui a aussi été le directeur de la communication de l'OM n'y va pas par quatre chemins : « C’est faire outrage au studio Platini. Quel manque de goût. » Au moins, Benatia sait qu'il ne laisse personne indifférent.