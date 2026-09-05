TV : Lens - Lorient, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

comme c est pas ton pere ou ta mere, donc t as le droit d insulter tout le monde.... t as qd meme eu une sacrée education toi..... j espere que tu n as pas ou que tu n auras jamais d enfants
Safonov connait un vide comme tous les gardiens de la planète et ce n'est pas une raison pour le remplacer par Chevalier qui risque de ne pas supporter la pression des matches.
Toi, t'es toujours aussi con
Non c est pas pareil pour flacouille 🙃.
Mais. on le sait tous qu ils vont finir champion. Monaco peut faire comme Montpellier mais il y a quand même très peu de chance.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|4
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|5
|-3
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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