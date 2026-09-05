TV : Lens - Lorient, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Lens reçoit Lorient ce samedi à 17h15 au Stade Bollaert-Delelis pour la 3e journée de Ligue 1, un match à suivre sur Ligue 1+ 2.

Vainqueur du Trophée des Champions face au PSG (1-0) puis auteur d'un festival contre Auxerre (5-2) en ouverture du Championnat, le RC Lens avait idéalement lancé sa saison. Sauf que les Sang et Or sont retombés de leur nuage le week-end dernier, battus à Strasbourg (2-1). De retour à Bollaert ce samedi, les Artésiens comptent bien renouer avec la victoire face à Lorient.

Quelques jours avant leur entrée en Ligue des champions, en déplacement au Slavia Prague, les joueurs du Racing Club de Lens ont tout intérêt à s'imposer en championnat et à rassurer leur public après le faux pas alsacien. Un succès contre les Merlus, qui ne comptent qu'un point et sont en bas de tableau, relancerait idéalement la mécanique.

En face, le FC Lorient avance à petits pas. Sous la houlette de leur nouvel entraîneur, Alexandre Dujeux, les Merlus ont concédé le nul à Nice (0-0) avant de chuter d'entrée à domicile contre Troyes (1-2), et ils sont déjà à la peine. En plus, un déplacement à Lens n'a rien d'une sinécure pour se refaire une santé.

À quelle heure suivre Lens - Lorient ?

Le coup d'envoi de cette rencontre de la 3e journée de Ligue 1 sera donné à 17 h 15 au Stade Bollaert-Delelis.

Sur quelle chaîne TV suivre Lens - Lorient ?

La rencontre sera à suivre sur Ligue 1+ 2, la chaîne de la LFP, accessible via DAZN, Prime Video, Molotov et les principaux fournisseurs d'accès.