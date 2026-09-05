ICONSPORT_373212_0001

TV : Lens - Lorient, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

TV05 sept. , 7:10
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Lens reçoit Lorient ce samedi à 17h15 au Stade Bollaert-Delelis pour la 3e journée de Ligue 1, un match à suivre sur Ligue 1+ 2.
Vainqueur du Trophée des Champions face au PSG (1-0) puis auteur d'un festival contre Auxerre (5-2) en ouverture du Championnat, le RC Lens avait idéalement lancé sa saison. Sauf que les Sang et Or sont retombés de leur nuage le week-end dernier, battus à Strasbourg (2-1). De retour à Bollaert ce samedi, les Artésiens comptent bien renouer avec la victoire face à Lorient.
Quelques jours avant leur entrée en Ligue des champions, en déplacement au Slavia Prague, les joueurs du Racing Club de Lens ont tout intérêt à s'imposer en championnat et à rassurer leur public après le faux pas alsacien. Un succès contre les Merlus, qui ne comptent qu'un point et sont en bas de tableau, relancerait idéalement la mécanique.
En face, le FC Lorient avance à petits pas. Sous la houlette de leur nouvel entraîneur, Alexandre Dujeux, les Merlus ont concédé le nul à Nice (0-0) avant de chuter d'entrée à domicile contre Troyes (1-2), et ils sont déjà à la peine. En plus, un déplacement à Lens n'a rien d'une sinécure pour se refaire une santé.

À quelle heure suivre Lens - Lorient ?

Le coup d'envoi de cette rencontre de la 3e journée de Ligue 1 sera donné à 17 h 15 au Stade Bollaert-Delelis.

Sur quelle chaîne TV suivre Lens - Lorient ?

La rencontre sera à suivre sur Ligue 1+ 2, la chaîne de la LFP, accessible via DAZN, Prime Video, Molotov et les principaux fournisseurs d'accès.
Articles Recommandés
ICONSPORT_275433_0026
OM

OM : Benatia sur Canal+, une star de la télé se fâche

Matthieu Louis-Jean ICONSPORT_365613_0360
OL

OL : Ces deux départs se profilent, Lyon hésite encore

ICONSPORT_373470_0012
PSG

Le PSG a un énorme problème, mais il a un joker

Hojbjerg
Ligue 1

TV : OM - Paris FC, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fil Info

05 sept. , 8:40
OM : Benatia sur Canal+, une star de la télé se fâche
05 sept. , 8:20
OL : Ces deux départs se profilent, Lyon hésite encore
05 sept. , 8:00
Le PSG a un énorme problème, mais il a un joker
05 sept. , 7:03
TV : OM - Paris FC, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
04 sept. , 23:05
Première défaite pour le Real Madrid, Mbappé se rate
04 sept. , 23:02
Monaco s'impose au Parc et distance le PSG
04 sept. , 23:00
L1 : Programme TV et résultats de la 3e journée
04 sept. , 22:58
PL : Isak porte Liverpool, Barcola est entré
04 sept. , 22:20
De Zerbi déjà menacé à Tottenham

Derniers commentaires

La vente de l'OL soudainement relancée ?

comme c est pas ton pere ou ta mere, donc t as le droit d insulter tout le monde.... t as qd meme eu une sacrée education toi..... j espere que tu n as pas ou que tu n auras jamais d enfants

Le PSG a un énorme problème, mais il a un joker

Safonov connait un vide comme tous les gardiens de la planète et ce n'est pas une raison pour le remplacer par Chevalier qui risque de ne pas supporter la pression des matches.

La vente de l'OL soudainement relancée ?

Toi, t'es toujours aussi con

Monaco s'impose au Parc et distance le PSG

Non c est pas pareil pour flacouille 🙃.

Monaco s'impose au Parc et distance le PSG

Mais. on le sait tous qu ils vont finir champion. Monaco peut faire comme Montpellier mais il y a quand même très peu de chance.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
93300514
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
73210624
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
73210523
4Paris logo
Paris
42110303
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2302156-1
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1301225-3
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
03003411-7

Loading