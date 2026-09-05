PSG : Contre Luis Enrique, le vestiaire défend Digne

Absent du groupe contre l’AS Monaco vendredi, Lucas Digne ne répond pas aux exigences de Luis Enrique. Un traitement injuste pour le vestiaire parisien qui ne comprend pas le choix de l’entraîneur.

Ça ne s’arrange pas pour Lucas Digne. Au contraire, la situation du latéral gauche empire semaine après semaine. La recrue du Paris Saint-Germain ne figurait même pas dans le groupe convoqué pour affronter l’AS Monaco vendredi. Rien à voir avec une éventuelle blessure. Il s’agit bel et bien d’un choix sportif, confirme le club de la capitale auprès de L’Equipe. Luis Enrique, pourtant à l’origine de sa signature après leur collaboration au FC Barcelone, n’est pas satisfait du rendement du Français à l’entraînement.

Lucas Digne avait d’ailleurs reçu un avertissement de ses supérieurs à travers une déclaration dans les colonnes du quotidien sportif. « Il faut qu'il se réveille, avait lâché une source proche du Paris Saint-Germain. Qu'il soit venu en acceptant ce rôle de numéro 2, d'accord, mais il n'est pas en vacances ni en préretraite. » Manifestement, le coup de pression n’a pas suffi pour alerter l’international tricolore, déjà laissé sur le banc à Lille où le milieu Warren Zaïre-Emery lui avait été préféré le week-end dernier. Toujours en cause, un manque d’implication et l’impression que Lucas Digne accepte trop facilement son rôle de doublure derrière Nuno Mendes.

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Ce n’est pourtant pas la sensation de ses coéquipiers. Et pour cause, l’ancien Lillois a été aperçu au centre d’entraînement lors de certains jours de repos. Pas vraiment l’initiative d’un joueur peu motivé ou confortablement installé sur le banc des remplaçants. Il n’empêche que Luis Enrique en attend davantage de la part de son renfort également jugé en retard dans sa préparation physique par rapport à ses coéquipiers. Pour y remédier, du temps de jeu sera forcément nécessaire.