Le PSG a un énorme problème, mais il a un joker

Le PSG a un énorme problème, mais il a un joker

PSG05 sept. , 8:00
parClaude Dautel
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Le début de saison de Ligue 1 est clairement problématique pour le PSG, même s'il n'y a évidemment pas le feu après seulement trois journées de championnat. Après la défaite face à Monaco, le dossier Matvei Safonov revient sur le devant de la scène.
La saison passée, le gardien de but russe du Paris Saint-Germain avait fait taire les critiques, et surtout il avait réussi à faire oublier Gianluigi Donnarumma en contribuant à la deuxième Ligue des champions gagnée par le club de la capitale. Mais, depuis la reprise, y compris lors de la victoire face à Aston Villa, Matvei Safonov n'est pas apparu sous son meilleur jour. Déjà pas très inspiré face à Lille, dimanche dernier, le portier titulaire a encore été fautif face à l'AS Monaco. Désormais, Safonv se fait allumer dans la presse et ce samedi, Le Parisien lui attribue la pire note du match avec 3,5 sur 10. De son côté, L'Equipe va plus loin et pense que la hiérarchie pourrait être remise en cause.

Luis Enrique prêt à taper fort

Au moment de noter Matvei Safonov, le quotidien sportif remet aussi en cause le fait qu'il soit le numéro 1 au moment où Lucas Chevalier est sur le banc du Paris Saint-Germain. « Deux tirs cadrés subis, deux buts encaissés. Autant le Russe ne peut pas grand-chose sur le premier, autant sur le deuxième... Sa fragilité au premier poteau - actée depuis son arrivée - se confirme. Son début de saison inégal peut-il relancer un débat ? » écrit notre confrère, qui va un peu plus loin concernant le débat autour du gardien de but titulaire au PSG.
Après avoir décidé de laisser tomber Zion Suzuki, alors que Luis Enrique avait validé le dossier du gardien de but international japonais parti finalement à Aston Villa, Luis Campos n'a pas réellement de joker à ce poste sur sa liste. Mais l'idée de voir Lucas Chevalier redevenir le titulaire est de nouveau dans l'air. « Cette fragilité peut-elle relancer la concurrence avec Lucas Chevalier ? Cela semble vraiment tôt, mais si la série s’étire, Luis Enrique peut être tenté par cette décision électrochoc », explique Hugo Delom.
Sachant que le Paris Saint-Germain reçoit mercredi le Slovan Bratislava en Ligue des champions en Ligue des champions, l'entraîneur des doubles champions d'Europe provoquera-t-il un séisme aussi tôt ? Matvei Safonov a tout intérêt à rassurer rapidement Luis Enrique sous peine de vivre à son tour ce qu'il a fait vivre à Lucas Chevalier.
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Pour que cela arrivé, aurai t il fallu que tu ne sois pas un raté

La vente de l'OL soudainement relancée ?

comme c est pas ton pere ou ta mere, donc t as le droit d insulter tout le monde.... t as qd meme eu une sacrée education toi..... j espere que tu n as pas ou que tu n auras jamais d enfants

Le PSG a un énorme problème, mais il a un joker

Safonov connait un vide comme tous les gardiens de la planète et ce n'est pas une raison pour le remplacer par Chevalier qui risque de ne pas supporter la pression des matches.

La vente de l'OL soudainement relancée ?

Toi, t'es toujours aussi con

Monaco s'impose au Parc et distance le PSG

Non c est pas pareil pour flacouille 🙃.

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