Monaco s'impose au Parc et distance le PSG

3e journée de Ligue 1

Parc des Princes

But pour le PSG : Marquinhos (31e)

Buts pour l'ASM : Nazinho (58e), Idumbo (72e)

Trois journées de Ligue 1 et le Paris Saint-Germain n’a toujours pas gagné. Pour sa première de la saison à domicile, le pensionnaire du Parc des Princes a été battu par l’AS Monaco (1-2).

Les Parisiens avaient pourtant débloqué la situation à la demi-heure de jeu. Déjà buteur à Lille (2-2) le week-end dernier, Marquinhos (1-0, 31e) ouvrait le score de la poitrine sur un centre puissant de Kvaratskhelia.

Le PSG renversé

Ce but venait récompenser un temps fort du PSG, de plus en plus en maîtrise dans cette première période. On pensait assister à un scénario similaire au retour des vestiaires, d’autant que l’ancien Monégasque Akliouche ne passait pas loin d’un joli but sur une talonnade. Sauf que les visiteurs reprenaient des couleurs et parvenaient à revenir dans la partie grâce à la tête du latéral gauche Nazinho (1-1, 58e).

Vexés, les Parisiens poussaient pour reprendre l’avantage. Mais suite à un énorme rush de Zakaria, l’ailier monégasque Idumbo (1-2, 72e) trompait Safonov en angle fermé ! On se souvient que les hommes de Luis Enrique avaient arraché le nul à Rennes et à Lille. Mais cette fois, le double champion d’Europe devait s’incliner, la tentative enroulée de Dembélé ayant été détournée par un incroyable Hradecky ! Paris reste ainsi bloqué à 2 points, bien loin du 9/9 réalisé par l’ASM, solide leader du championnat.