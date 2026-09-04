Brunner

Monaco s'impose au Parc et distance le PSG

Ligue 104 sept. , 23:02
parEric Bethsy
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3e journée de Ligue 1
Parc des Princes
Paris Saint-Germain - AS Monaco 1-2
But pour le PSG : Marquinhos (31e)
Buts pour l'ASM : Nazinho (58e), Idumbo (72e)
Trois journées de Ligue 1 et le Paris Saint-Germain n’a toujours pas gagné. Pour sa première de la saison à domicile, le pensionnaire du Parc des Princes a été battu par l’AS Monaco (1-2).
Les Parisiens avaient pourtant débloqué la situation à la demi-heure de jeu. Déjà buteur à Lille (2-2) le week-end dernier, Marquinhos (1-0, 31e) ouvrait le score de la poitrine sur un centre puissant de Kvaratskhelia.

Le PSG renversé

Ce but venait récompenser un temps fort du PSG, de plus en plus en maîtrise dans cette première période. On pensait assister à un scénario similaire au retour des vestiaires, d’autant que l’ancien Monégasque Akliouche ne passait pas loin d’un joli but sur une talonnade. Sauf que les visiteurs reprenaient des couleurs et parvenaient à revenir dans la partie grâce à la tête du latéral gauche Nazinho (1-1, 58e).
Vexés, les Parisiens poussaient pour reprendre l’avantage. Mais suite à un énorme rush de Zakaria, l’ailier monégasque Idumbo (1-2, 72e) trompait Safonov en angle fermé ! On se souvient que les hommes de Luis Enrique avaient arraché le nul à Rennes et à Lille. Mais cette fois, le double champion d’Europe devait s’incliner, la tentative enroulée de Dembélé ayant été détournée par un incroyable Hradecky ! Paris reste ainsi bloqué à 2 points, bien loin du 9/9 réalisé par l’ASM, solide leader du championnat.
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Derniers commentaires

Chambreur à Lyon, Guendouzi reçoit une lourde sanction

C'est écrit qu'il prend 5 matchs. C'est peanut.

Chambreur à Lyon, Guendouzi reçoit une lourde sanction

Et l'éducateur lyonnais ? Pourquoi il n'a toujours pas de sanction ? Et les hooligans lyonnais qui descendent des tribunes pour envahir le terrain et frappé leurs propres stadiers ??? Ça en est où ?

Monaco s'impose au Parc et distance le PSG

Pas volé mais bon 4 tirs 2 buts c'est triste a mourir...donc mérité je sais pas mais Paris trop brouillon et encore un gardien excellent contre Paris... Sinon tu parles du Qatar encore...en boucle depuis tellement d'années mais faut stopper un peu la...

Monaco s'impose au Parc et distance le PSG

Enfin ! bravo et merci.

Nuamah, le nouvel homme fort de l’OL

On est trop humble pour s'enflammer.

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