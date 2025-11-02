ICONSPORT_275962_0017

OL : Tessmann le met dans le dur, Hateboer voit rouge au bout de 6 minutes

Ligue 102 nov. , 21:00
parGuillaume Conte
23
Terrible début de match pour l’Olympique Lyonnais, qui se retrouve en infériorité numérique dès la 6e minute du match. Hans Hateboer, qui débutait ce match, a écopé d’un carton jaune qui s’est transformé en rouge après intervention de la VAR auprès de M. Turpin. Le joueur prêté par le Stade Rennais a essayé de rattraper une très mauvaise passe de Tessman, mais est arrivé en retard sur le haut de la cheville de Mboup. Le carton jaune s'est donc logiquement transformé en rouge avec l'appui de la vidéo. 
23
Derniers commentaires

Brest - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

tu as vu , ils s'entendent maintenant OM et PSG on est sixième les gars faut pas fouéter !

L1 : Plombé par Hateboer, l’OL s'en sort bien à Brest

L OM a 10 ils ont gagné a Auxerre

L1 : Plombé par Hateboer, l’OL s'en sort bien à Brest

Rouge logique. C'est fou comme ils peuvent être bon dans un sens, et mauvais dans l'autre pour siffler !

Brest - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Je lui ai mis ceci pr qu'il se la ferme ^^

L1 : Plombé par Hateboer, l’OL s'en sort bien à Brest

T’es pas encore banni petite sal*pe??

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

