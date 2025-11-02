OL : Tessmann le met dans le dur, Hateboer voit rouge au bout de 6 minutes

Terrible début de match pour l’Olympique Lyonnais, qui se retrouve en infériorité numérique dès la 6e minute du match. Hans Hateboer, qui débutait ce match, a écopé d’un carton jaune qui s’est transformé en rouge après intervention de la VAR auprès de M. Turpin. Le joueur prêté par le Stade Rennais a essayé de rattraper une très mauvaise passe de Tessman, mais est arrivé en retard sur le haut de la cheville de Mboup. Le carton jaune s'est donc logiquement transformé en rouge avec l'appui de la vidéo.