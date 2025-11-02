L1 : Plombé par Hateboer, l’OL s'en sort bien à Brest

11e journée de Ligue 1 :

Stade Francis-Le Blé.

Stade Brestois - Olympique Lyonnais : 0-0.

Expulsion : Hateboer (7e) pour l’OL.

En infériorité numérique pendant pratiquement toute la rencontre, l’Olympique Lyonnais a réussi à ramener le point du match nul de son déplacement à Brest (0-0).

Dans l’obligation de faire un bon résultat en Bretagne pour suivre le rythme infernal des leaders du championnat, le club lyonnais débutait sa rencontre de la plus mauvaise des manières. Puisque pour sa première titularisation depuis son arrivée en tant que joker à l’OL, Hateboer se faisait exclure très rapidement… Sur une passe mal appuyée de Tessmann au milieu de terrain, le défenseur néerlandais se ratait en taclant le tibia de Mboup. Une grossière faute synonyme de carton rouge après visionnage de la VAR par Clément Turpin (8e). À 10 contre 11, Lyon résistait plutôt bien, grâce notamment à Greif, qui arrêtait les tentatives d’Ajorque et Mboup (27e) pour permettre à Lyon de rentrer aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0 à la 45e).

Après la mi-temps, Lyon tentait de contenir les attaques brestoises. Avant l’heure de jeu, Mboup pensait ouvrir la marque pour Brest, mais son but était refusé pour un hors-jeu (58e). En fin de match, Greif sauvait encore Lyon en stoppant la folle chevauchée de Labeau Lascary d’une parade splendide de la main droite (82e). Dans le temps additionnel, l'OL sortait la tête de l'eau et Morton faisait trembler Majecki (90e+1), mais sans réussite. Au final, tous les acteurs de cette affiche de la 11e journée de L1 en restaient donc sur ce 0-0.

Avec ce point du nul, le Lyon de Paulo Fonseca double Strasbourg et remonte à la sixième place de la Ligue 1, à quatre longueurs du leader parisien mais qu’à deux petites unités du podium. De son côté, le SB29 d’Eric Roy gagne aussi une place en bas du classement en prenant un point d’avance sur la zone rouge.