La bombe du mercato, Endrick remercie l'OL

Mécontent de son statut au Real Madrid, Endrick souhaite quitter la capitale espagnole. Fort de son prêt réussi à l’OL, le Brésilien est courtisé par Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester City et Manchester United.

Dans cette dernière ligne droite du mercato, Endrick pourrait bien être l’un des joueurs les plus courtisés en Europe. La star du Real Madrid peut clairement remercier l’Olympique Lyonnais, qui lui a permis de démontrer tout son talent lors de la seconde partie de la saison 2025-2026. Grâce à cette exposition en Ligue 1 qui lui aussi permis d’être sélectionné par Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde avec le Brésil, la star du Real Madrid a l’embarras du choix pour la suite de sa carrière.

Et pour preuve, Team Talk confirme que le club merengue et Endrick pourraient mettre fin à leur cohabitation cet été. Vexé par le recrutement de Diomandé et d’Espi à des postes où il peut jouer, Endrick sait que son temps de jeu sera minime au Real Madrid la saison prochaine. Un constat d’échec pour le Brésilien, qui espérait s’imposer au sein de la Casa Blanca. Le Brésilien ne veut toutefois plus perdre de temps sur le banc et négocie actuellement son départ avec la direction du Real Madrid.

Les 5 cadors de Premier League veulent Endrick

Une situation surveillée par cinq cadors européens selon le média anglais, qui rapporte que tous les gros clubs de Premier League sont sur les rangs ! En effet, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea et Liverpool sont venus aux renseignements au cours des derniers jours pour obtenir le prêt avec option d’achat ou le transfert d’Endrick. Le Brésilien suscite un engouement incroyable sur le marché des transferts, ce qui promet une très belle vente pour le Real Madrid dans les jours à venir.

José Mourinho aura toutefois le dernier mot dans ce dossier et peut encore s’opposer au départ d’Endrick s’il lui promet de l’intégrer à la rotation de ses attaquants. Mais avec Mbappé, Espi, Diomandé, Vinicius mais aussi Güler, Brahim et Rodrygo, l’avenir s’obscurcit pour Endrick au Real Madrid. Une aubaine pour les géants européens qui vont maintenant s’entretuer pour récupérer l’ancienne star de Palmeiras qui de son côté, peut dire un grand merci à l’OL pour ce prêt salvateur.