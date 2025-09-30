ICONSPORT_272201_0246
OL : Walid Acherchour est effaré par ce Lyonnais

Corentin Facy
Vainqueur à Lille dimanche (0-1), l’OL a pu compter sur un Dominik Greif des grands jours et sur une défense de fer incarnée par Moussa Niakhaté. Le défenseur sénégalais est revenu à un niveau extraordinaire.
Recruté pour plus de 30 millions d’euros à Nottingham Forest il y a un an, Moussa Niakhaté a longtemps cristallisé les critiques à l’Olympique Lyonnais. Il faut dire que pendant un long moment, les prestations de l’international sénégalais de 29 ans n’étaient pas en adéquation avec le prix colossal de son transfert. Mais après une saison d’acclimatation à la Ligue 1 et à son nouveau club, le défenseur né à Roubaix a pris une toute autre dimension. Associé à Clinton Mata dans l’axe, Moussa Niakhaté est sans conteste l’un des meilleurs défenseurs de notre championnat depuis le début de la saison.
Monstrueux lors des six premières journées, celui dont le contrat à l’OL court jusqu’en juin 2028 sort d’un match XXL sur la pelouse de Lille. Une prestation saluée par Walid Acherchour, épaté par les progrès de Moussa Niakhaté et de l’équipe de Paulo Fonseca dans son ensemble. « Tu as une équipe qui est attachante, qui se donne à 100% avec les moyens du bord. Tu as un vrai état d’esprit avec des mecs qui sont revenus à un niveau extraordinaire. Niakhaté a mis Giroud dans sa poche contre Lille. Aujourd’hui, aller gagner à Lille, peu d’équipes vont le faire » détaille Walid Acherchour avant de poursuivre sur l'OL.

« Avoir 15 points sur 18 en jouant à Lens, à Rennes, en recevant Marseille, en allant à Lille, c’est extraordinaire. Personne ne pouvait y croire il y a un mois et demi. Maintenant, j’ai bien aimé le discours de Tolisso à la fin du match qui disait qu’il ne fallait pas se satisfaire de ça, que l’OL était sur un fil et qu’en continuant comme ça, ils allaient perdre beaucoup de points. Il a dit qu’il prenait la victoire mais que le contenu n’était pas suffisant. J’aime ça car même si l’OL a des limites, il ne s’en contente pas » a analysé le chroniqueur dans le Winamax FC. Un avis partagé par les supporters de l’Olympique Lyonnais, ravis de voir un Moussa Niakhaté dans cette forme en ce début de saison et qui espèrent que cela va durer dans le temps.
Loading