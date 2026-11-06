OL : Aulas allume Michele Kang

L'OL a perdu son entraineur cette semaine, et Jean-Michel Aulas estime que son club n'a pas été suffisamment hargneux dans les négociations pour réclamer une plus grosse indemnité pour la perte de Paulo Fonseca.

Entraineur renommé, Paulo Fonseca était le coup de coeur de John Textor et restait jusqu’à cette semaine l’un des derniers vestiges de l’ère du businessman américain. Son limogeage du Milan AC pour retrouver immédiatement un poste à l’OL avait déjà à l’époque étonné par son timing en Italie. Mais cette fois-ci, c’est en cours de saison, alors qu’il avait la confiance de ses dirigeants, que le Portugais a forcé la main de l’OL pour rejoindre le Sporting Portugal.

Un départ que le club rhodanien ne voulait pas envisager, comme il l’a confié dans le communiqué de presse officialisant la fin de la collaboration avec Paulo Fonseca. Au final, l’OL économise le copieux salaire (400.000 euros par mois) et récupère 5 ME dans la transaction, malgré la perte sportive indéniable.

Et si cette enveloppe doit aider à faire passer la pilule, elle n’est pas suffisante sur le plan financier selon Jean-Michel Aulas. L’ancien président de l’OL estime que son club de toujours aurait du être vendu beaucoup plus cher s’il voulait vraiment rejoindre plus que tout rejoindre le club de Lisbonne. Une mauvaise gestion de Michele Kang pointée du doigt par JMA.

« Quand je vois aujourd'hui l'entraîneur de Lyon qui réussit plutôt pas mal, qui part du jour au lendemain, et les présidents et dirigeants de Lyon acceptent son départ pour une poignée de figues ou de cerises. Je me dis que les choses ont bien changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est possible dans le foot. Le départ très rapide et sans justification véritable de Fonseca me pose un certain nombre de questions, j’espère que ça n’altérera pas la dynamique de l’OL. Là, j'ai l'impression qu'on n'est même pas allé jusqu'au bout de l'intérêt de l'OL sur le plan financier, parce que si Fonseca et le club du Sporting vers qui il va aller avaient vraiment besoin de lui, je pense que les montants auraient probablement été plus importants », a livré sur La Chaine L'Equipe l’ancien candidat déchu à la Mairie de Lyon, persuadé que Michele Kang et Michael Gerlinger n’ont pas assez bien défendu l’institution.

A noter que le Sporting voulait au départ mettre 3 millions d’euros pour récupérer Paulo Fonseca, à qui il ne restait que huit mois de contrat, mais les discussions se sont finalisées sur 5 millions d’euros. Pas suffisant aux yeux de Jean-Michel Aulas, déçu par Paulo Fonseca mais aussi par la faible gourmandise des dirigeants lyonnais à ses yeux.