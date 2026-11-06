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Lens interdit à Cahuzac de démissionner

Lens interdit à Cahuzac de démissionner

Lens
parClaude Dautel
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Le séisme provoqué par la 1-9 pris mercredi contre Côme n'en finit pas d'agiter Lens. Alors que la réception de l'OM se profile, l'idée d'un départ de Yannick Cahuzac est évoquée du côté de Bollaert, mais pas par les dirigeants lensois qui se refusent à voir le successeur de Dino Toppmöller jeter l'éponge.
Les supporters lensois sont encore sous le choc de ce qu'ils ont vu dans leur stade en Ligue des champions contre l'équipe de Cesc Fabregas. Et, après un début de saison qui a vu les responsables des Sang et Or rapidement limoger Dino Toppmöller, lequel venait d'être recruté, des questions se posent forcément sur ce choix et la nomination à la place de Yannick Cahuzac. Pour l'instant, ce dernier reste à son poste, et dans L'Equipe, Jean-Louis Leca, le directeur sportif du RC Lens, monte au créneau afin de défendre l'entraîneur français. S'il ne nie pas que la défaite historique du club nordiste fait très mal à la tête, l'ancien gardien de but estime qu'un limogeage ou une démission de Yannick Cahuzac serait une grossière erreur de la part de Lens.

Lens ne regrette rien

Confirmant que Yannick Cahuzac n'a pas proposé sa démission après ce 1-9 en Ligue des Champions, le dirigeant du RC Lens a tenu à faire savoir que même si l'entraîneur avait jeté l'éponge, le club ne l'aurait pas accepté. « S’il avait présenté sa démission, on l’aurait refusée. Il faut comparer ce qui est comparable : lors de la campagne de Ligue des champions 2023-2024, on avait recruté à l’intersaison pour 66 millions d’euros et on avait une masse salariale supérieure de 15 millions d’euros à celle de la saison actuelle. Après je comprends que des gens s’interrogent sur ce 9-1. On le vit mal aussi, mais ça fait partie du métier de prendre des coups comme ça », explique Jean-Louis Leca.
Lens n'a plus le droit de se rater
Lens-Côme va rester dans les mémoires
Le directeur sportif en profite pour assumer totalement le fait d'avoir remplacé Dino Toppmöller par Yannick Cahuzac. Reste que désormais, c'est l'Olympique de Marseille, en net regain de forme, qui se profile sur la route du RC Lens, dimanche soir à Bollaert. Et après la défaite dans le derby à Lille, suite à un non-match, et le match apocalyptique contre Côme, Florian Thauvin et ses coéquipiers ont tout intérêt à gagner. Sinon, Joseph Oughourlian pourrait tout de même avoir des choses pas agréables à dire à son entraîneur et son directeur sportif.
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"les présidents et dirigeants de Lyon acceptent son départ pour une poignée de figues ou de cerises" Aulas n'a vraiment aucune face de l'ouvrir sur ce sujet... hallucinant ce triste sir...

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non ce n'est pas lui, mais les 2 autres actionnaire et la banque lui preferait gilett

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C'est pas Aulas qui a choisi Eagle Football ? Si .. .donc après Textor est juste une conséquence mais c'est Aulas qui l'a indirectement choisi en filant les clés à Eagle Football !

Affaire France Pierron, La Chaine L'Equipe s'est réveillée trop tard

tu peux pas parler avec les gauchiste...c'est pas inclus dans leurs genes, il suffit de les entendre dans les interview....ca fait peur !

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a quel moment il chie sur elle tocard encore une fois tu dis de la D

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