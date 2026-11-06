OM : Il explose depuis le départ de Balerdi, le coup fumant signé Genesio
Egan-Riley méconnaissable, La Provence sous le choc
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"les présidents et dirigeants de Lyon acceptent son départ pour une poignée de figues ou de cerises" Aulas n'a vraiment aucune face de l'ouvrir sur ce sujet... hallucinant ce triste sir...
non ce n'est pas lui, mais les 2 autres actionnaire et la banque lui preferait gilett
C'est pas Aulas qui a choisi Eagle Football ? Si .. .donc après Textor est juste une conséquence mais c'est Aulas qui l'a indirectement choisi en filant les clés à Eagle Football !
tu peux pas parler avec les gauchiste...c'est pas inclus dans leurs genes, il suffit de les entendre dans les interview....ca fait peur !
a quel moment il chie sur elle tocard encore une fois tu dis de la D
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
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|2
|14
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|4
|2
|3
|13
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|4
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|3
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|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|9
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|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
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|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
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|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11