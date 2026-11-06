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OM : Il explose depuis le départ de Balerdi, le coup fumant signé Genesio

OM : Il explose depuis le départ de Balerdi, le coup fumant signé Genesio

OM
parGuillaume Conte
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L'OM a sorti le grand jeu pour s'imposer à Leverkusen ce jeudi soir. Un nouveau taulier défensif émerge maintenant que son temps de jeu augmente en raison de la faible concurrence : CJ Egan-Riley.
Le mercato version « slim fast » de l’OM permet à des joueurs oubliés de briller, et de montrer qu’ils ont pour le moment le niveau pour apporter leur pierre à l’édifice. Jeffrey De Lange, Himad Abdelli ou Amine Harit font désormais partie des cadres de Bruno Genesio, alors qu’ils prenaient à peine place sur le banc de touche la saison passée. En défense centrale, les nombreux départs, comme celui de Leonardo Balerdi, ont aussi fait le vide.

Egan-Riley méconnaissable, La Provence sous le choc

Mais il y a un joueur qui est en train de monter en puissance ces dernières semaines, et cela s’est vu ce jeudi soir à Leverkusen. CJ Egan-Riley, arrivé comme un grand espoir du football anglais avant de faire une première saison très décevante, a été conservé presque par défaut, sachant que personne ne voulait récupérer ce défenseur central peu expérimenté, assez lourd, et maladroit dans ses interventions, en plus d’avoir été plusieurs fois blessé.
Mais cette saison, CJ Egan-Riley a progressivement inversé la tendance. Avec un gros temps de jeu, il est monté en puissance, et a certainement réalisé en Allemagne son meilleur match sous le maillot de l’OM. La Provence était totalement sous le charme, lui décernant la note de 8,5/10. Avec ce commentaire élogieux : « Où est passé le défenseur pataud que l'on voyait de temps en temps la saison dernière et au début de celle-ci ? Le Britannique a réalisé une prestation XXL face à une attaque allemande certes patraque. Il a enchaîné les interceptions et récupérations, certaines à des moments critiques (33, 68, 70, 80 90+ 1, 90+ 3) ».
Souvent critiqué, poussé dehors l’été dernier, l’Anglais est dans une bonne passe, et après avoir été enfoncé plus bas que terre, son niveau de jeu lui permet désormais d’être regardé autrement au sein de l’OM.
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Derniers commentaires

OL : Aulas allume Michele Kang

"les présidents et dirigeants de Lyon acceptent son départ pour une poignée de figues ou de cerises" Aulas n'a vraiment aucune face de l'ouvrir sur ce sujet... hallucinant ce triste sir...

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non ce n'est pas lui, mais les 2 autres actionnaire et la banque lui preferait gilett

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C'est pas Aulas qui a choisi Eagle Football ? Si .. .donc après Textor est juste une conséquence mais c'est Aulas qui l'a indirectement choisi en filant les clés à Eagle Football !

Affaire France Pierron, La Chaine L'Equipe s'est réveillée trop tard

tu peux pas parler avec les gauchiste...c'est pas inclus dans leurs genes, il suffit de les entendre dans les interview....ca fait peur !

OL : Aulas allume Michele Kang

a quel moment il chie sur elle tocard encore une fois tu dis de la D

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