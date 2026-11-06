TV : Lens - OM, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
parAlexis Rose
Ce dimanche soir, la Ligue 1 offrira un joli choc européen entre le Racing Club de Lens et l’Olympique de Marseille, deux formations qui connaissent une saison mitigée.
Quelle heure pour Lens - OM ?
Revenu dans la première partie de classement grâce à une série de bons résultats depuis le début du mois d’octobre, l’OM veut poursuivre sa remontée au classement. Mais pour cela, les Phocéens vont devoir faire un bon résultat sur la pelouse de Lens. Ce match entre le RCL et l’OM se jouera ce dimanche 8 novembre à 20h45 au Stade Bollaert. L’arbitre sera Willy Delajod.
Sur quelle chaîne suivre Lens - OM ?
Comme tous les grands matchs du dimanche soir en Ligue 1, ce choc entre Lens et Marseille sera bien entendu diffusé sur l’antenne de Ligue 1+ en prime time.
Les compos probables de Lens - OM :
Victime d’une énorme fessée face à Côme en Ligue des Champions mercredi (1-9), Lens est clairement une bête blessée. Tout en haut de l’affiche la saison dernière, avec un podium et une victoire en Coupe de France sous les ordres de Pierre Sage, le RCL connaît une saison plus compliquée. Neuvième du championnat après sa défaite dans le derby du Nord face à Lille la semaine passée (0-1), Lens va tenter de se racheter face à l’OM dimanche. Pour ce match, l’entraîneur contesté Yannick Cahuzac fera sans Edouard, Ganiou, Sima, Chavez ou Nawrocki.
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La compo probable de Lens : Risser - Aguilar, Baidoo, Todibo - Abdulhamid, Haidara, Cuisance, Udol - Thauvin, Hazard, Sotoca.
Plongé dans la zone rouge pendant la dernière trêve internationale d’octobre, l’OM a enchaîné les bons résultats, avec quatre victoires de suite en L1 contre Troyes (2-0), Angers (5-2), Le Havre (4-3) et Toulouse (2-0). Remonté aux portes du Top 5, à seulement deux points du podium et de l’OL, Marseille veut enchaîner en championnat pour poursuivre sa folle remontada. Pour ce match, Bruno Genesio composera sans Cornelius, Emerson ou Harit.
La compo probable de l’OM : De Lange - Weah, Egan Riley, Aguerd, Garcia - Hojbjerg, Nnadi - Maupay, Abdelli, Paixao - Gouiri.
08 novembre 2026 à 20:45
Ligue 1
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Ligue 1
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