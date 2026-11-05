Pillé par Fonseca, l’OL compose un staff improbable

Officiellement transféré au Sporting Portugal mercredi, Paulo Fonseca n’est pas parti tout seul. L’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais a emmené quatre adjoints, obligeant le club rhodanien à composer un staff étonnant autour de l’intérimaire Jorge Maciel.

Je suis là pour le club, je suis engagé par l'OL, pas par l'entraîneur, a-t-il rappelé en conférence de presse mercredi. C'est la chose la plus importante. Pour moi, mais aussi pour les joueurs. » L’Olympique Lyonnais peut de nouveau compter sur Jorge Maciel. Pour la deuxième fois, le Portugais va assurer l’intérim sur le banc des Gones. L’ancien adjoint de Paulo Fonseca n’a pas suivi son compatriote au Sporting Portugal et se dit totalement impliqué dans sa mission. «, a-t-il rappelé en conférence de presse mercredi.. »

Arrivé à Lyon avant Paulo Fonseca, Jorge Maciel ne fait donc pas partie des quatre techniciens emmenés par le nouveau coach des Lisboètes, à savoir Paulo Ferreira (entraîneur adjoint), Paulo Mourão (préparateur physique), Antonio Ferreira (entraîneur des gardiens) et Nelson Duarte (analyste vidéo). Ces départs ont contraint l’Olympique Lyonnais à composer un nouveau staff dans l’urgence, et avec des solutions en interne. Aux côtés de Jorge Maciel, qui dirigera le match de Ligue Europa contre la Real Sociedad ce jeudi, puis l’autre déplacement à Brest en championnat dimanche, Adrien Tarascon servira d’adjoint alors qu’il s’occupait du développement individuel des joueurs.

Le banc aura aussi une place pour Sébastien Hamel, nouveau coach des gardiens de l’équipe première chipé à la réserve. Enfin, trois analystes vidéos viennent compléter le staff. Yannick Pothier accompagnera les autres techniciens sur le banc, tandis que Geoffrey Garcia (en charge de l'adversaire) et Florian Luong (spécialiste des phases arrêtées) s’installeront en tribune pendant les rencontres. Tout ce petit monde travaillera sous les ordres de Jorge Maciel jusqu’à la nomination d’un entraîneur principal et la composition d’un nouveau staff en début de trêve internationale.