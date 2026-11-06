OL : Ces deux Lyonnais n’ont pas le niveau

L'OL est allé chercher un solide nul à la Real Sociedad (1-1) mais il y a tout de même de grosses failles dans le jeu lyonnais. Le futur entraineur a déjà plusieurs dossiers sur le bras s'il veut rendre l'OL encore meilleur.

Après la lourde défaite à Hoffenheim, l’OL se devait de réagir en prenant au moins un point à San Sebastian, ce jeudi soir en Europa League . Mission accomplie pour le retour de Jorge Maciel sur le banc de touche lyonnais, avec un valeureux match nul 1-1. Si Corentin Tolisso a porté son équipe et avait même la balle de la gagne de la tête en fin de rencontre, d’autres éléments n’ont certainement pas donné satisfaction à l’entraineur intérimaire dans le Pays Basque.

Abner et Bidstrup, les maillons faibles

En défense, Abner prend souvent l’eau en Coupe d’Europe, et cela n’a pas manqué ce jeudi soir en Espagne. Il hérite de la note de 3/10 dans L’Equipe de ce vendredi. « Les matches s'enchaînent et se ressemblent pour le Brésilien, qui n'a pas de concurrence depuis des semaines. Il souffre athlétiquement, il laisse centrer Ander Barrenetxea sans opposition (0-1, 28e) et panique quand les sorties de balle sous pression arrivent de son côté. Tout proche de coûter un penalty (71e) », a noté le quotidien sportif, pour qui Abner a même été trop nerveux, avec un carton jaune et quelques embrouilles à la clé.

L’autre déception se nomme Mads Bidstrup. Le milieu de terrain danois, titulaire pour cette rencontre, a énormément d’activité. Mais son utilisation du ballon est toujours aussi décevante, et dans une équipe qui a des ambitions en France et en Europe, c’este assez inquiétant. A l’heure où Tanner Tessmann commence enfin à monter en puissance, Bidstrup risque d’avoir du mal à convaincre le nouveau staff lyonnais s’il ne hausse pas sérieusement son niveau de jeu dans les prochains matchs.