OL : Attention danger, Michele Kang encore appelée au secours

OM : Il trahit Marseille sur Canal+ et choque les supporters

On s'en fout que ca ne plaise pas aux footix, il dit une vérité qui est verifiée. Et c'est logique quand on voit qu'un PSG bis talonne l'OM d'1 petit point alors que les sudistes sont au complet et à leur meilleur niveau. Sur la durée l'OM peut et se doit d'avoir peu d'écart avec le PSG vu leur budget, leur effectif et les résultats qu'ils ont eu dont le match contre le PSG. Mais ce sera compliqué car quasiment personne en France ne sait être performant en Europe ET en L1. Ils vont devoir faire un choix.