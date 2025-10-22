ICONSPORT_268698_0247
Michele Kang

OL : Attention danger, Michele Kang encore appelée au secours

OL22 oct.
par Claude Dautel
1
L'Olympique Lyonnais vient d'enchaîner deux défaites consécutives en Ligue 1 (TFC et Nice), et l'équipe de Paulo Fonseca rentre un peu dans le rang. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est dans le secteur offensif que cela commence à coincer pour l'OL.
Malick Fofana et ses coéquipiers sont repartis avec zéro point de Nice, alors que l'OL a clairement eu les occasions qu'il fallait pour tuer le match contre une formation azuréenne qui s'en est bien sortie en profitant des largesses défensives de Lyon. Mais, si le club de Michele Kang avait converti ses nombreuses occasions, il ne fait aucun doute que l'OL se serait imposé à l'Allianz Riviera. Une fois que l'on a dit cela, il est clair que la seule signature de Martin Satriano n'est pas suffisante pour permettre à Lyon de rêver plus haut, car au fil des matches, cette lacune semble de plus en plus évidente. Alors, au moment où l'on évoque la signature possible de Neal Maupay au mercato d'hiver, Alain Caveglia estime que les départs de Lacazette et Mikautadze n'ont pas été compensés et que l'addition pourrait être lourde.

L'OL manque d'un buteur, ça lui coûte cher

Pour l'ancien buteur de l'Olympique Lyonnais, qui se confie dans Le Progrès, même si Paulo Fonseca a un bon effectif, il lui manque un tueur devant. « Ce n’est pas un manque de talent c’est un manque de buteur. Après huit matchs de Ligue 1, on voit clairement qu’il manque les 4 ou 5 buts de Lacazette ou Mikautadze, c’est ce qui fait la différence. Satriano est un bon joueur qui garde bien le ballon, qui joue en pivot, mais ce n’est pas un buteur. Malick Fofana est excellent mais n’est pas un buteur non plus, Sulc non plus à mon avis. Coco (Tolisso) peut marquer ses 6 ou 8 buts, Tessmann a une superbe frappe. J’aime beaucoup Morton dans son registre. Dans chaque équipe, il faut un joueur à 10 ou 15 buts par saison, sinon c’est dur. Après, on connaît les limites financières du club », a reconnu Alain Caveglia, qui espère cependant que Michele Kang permettra à son club de recruter un vrai buteur de plus.
1
Derniers commentaires

OM : Il trahit Marseille sur Canal+ et choque les supporters

"sur le papier" Lol.....pas que

OM : Il trahit Marseille sur Canal+ et choque les supporters

On s'en fout que ca ne plaise pas aux footix, il dit une vérité qui est verifiée. Et c'est logique quand on voit qu'un PSG bis talonne l'OM d'1 petit point alors que les sudistes sont au complet et à leur meilleur niveau. Sur la durée l'OM peut et se doit d'avoir peu d'écart avec le PSG vu leur budget, leur effectif et les résultats qu'ils ont eu dont le match contre le PSG. Mais ce sera compliqué car quasiment personne en France ne sait être performant en Europe ET en L1. Ils vont devoir faire un choix.

« Vitinha est le meilleur milieu du monde », Riolo applaudit le PSG

J'avoue qu'il est très fort

OM : Frappart contre Lens, malaise chez les supporters

Une égratignure plutot Il est bas ton tibia 🤣

OL : Neal Maupay à Lyon, rendez-vous en janvier !

Sauf qu'a Brighton en PL, il plantait pas mal... C'est autre chose que votre Satriano en tout cas. Tu compares un mec qui a marquer 13 buts en 101 matchs à un autre qui en a marquer 106 en 400 matchs... Maupay a un bien meilleur ratio.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

