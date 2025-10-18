Hicham Boudaoui

Nouvelle défaite, l’OL redescend sur terre

Ligue 118 oct. , 19:04
parEric Bethsy
11
9e journée de Ligue 1
Allianz Riviera
L'OGC Nice bat l'Olympique Lyonnais 3-2
Buts pour l'OGC Nice : Bard (5e), Diop (35e), Boudaoui (55e)
Buts pour l'Olympique Lyonnais : Sulc (29e, 90e+5)
Deuxième défaite consécutive pour l’Olympique Lyonnais. Surprise par Toulouse (1-2) avant la trêve internationale, l’équipe rhodanienne s’est inclinée à Nice (3-2) ce samedi. Un revers plutôt logique qui se dessinait dès l’entame de match. A la réception d’un centre de Diop, l’ancien Gone Bard (1-0, 5e) devançait Maitland-Niles et ouvrait le score sans se priver de célébrer.
Cette réalisation concédée avait au moins le mérite de lancer les hommes de Paulo Fonseca. Le gardien niçois Diouf devait s’employer face à Tolisso. Mais sur le corner suivant, le portier ne pouvait pas empêcher Sulc (1-1, 29e) d’égaliser. Le Gym, en manque de confiance, aurait pu sombrer. Surtout après le penalty obtenu puis annulé par la VAR (31e). Mais Diop (2-1, 35e) se montrait opportuniste et plus déterminé que Kluivert, beaucoup trop passif. Son coéquipier Maitland-Niles aurait pu effacer son erreur au retour des vestiaires. Mais l’Anglais, spécialiste dans l’exercice, voyait son penalty détourné par Diouf (54e) !
C’était le tournant du match puisque dans la foulée, Boudaoui (3-1, 55e) croisait parfaitement sa frappe pour accentuer l’avantage azuréen. L’OL, dont la réduction du score à nouveau signée Sulc (3-2, 90e+5) était anecdotique, repart avec zéro point et manque une belle opportunité en haut de classement. De son côté, Nice se replace provisoirement dans la première partie de tableau.

Ligue 1

18 octobre 2025 à 17:00
Nice
Bard5'Diop35'Boudaoui55'
3
2
Match terminé
Olympique Lyonnais
Šulc29'Šulc90'
Voir Les Détails Complets Du Match
11
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1785211688
2
Strasbourg
16851217107
3
O. Marseille
15750215510
4
O. Lyonnais
1585031183
5
Monaco
14842217134
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Nice
1183231214-2
9
Paris
1073131213-1
10
Toulouse
1073131112-1
11
Rennes
107241910-1
12
Brest
8722311110
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
27025516-11

Loading