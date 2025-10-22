ICONSPORT_265502_0074
Neal Maupay

OL : Neal Maupay à Lyon, rendez-vous en janvier !

OL22 oct. , 8:40
parClaude Dautel
6
L'Olympique Lyonnais a prévu d'être actif au mercato de janvier 2026, avec notamment l'idée de recruter un avant-centre supplémentaire. Paulo Fonseca veut un buteur et la cellule de recrutement a déjà des idées.
Actuellement placardisé du côté de l'Olympique de Marseille, puisqu'il a refusé un transfert à Sassuolo l'été dernier, Neal Maupay pourrait finalement rester en Ligue 1. Car en septembre, et comme possible joker, le nom de l'attaquant de 29 ans avait déjà été évoqué du côté de Lyon, Le Progrès confirme ce mercredi qu'effectivement Maupay, qui a encore deux ans et demi de contrat avec l'OM, serait sur les tablettes de la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais. Après les départs d'Alexandre Lacazette, en fin de contrat, et de Georges Mikautadze, vendu en toute fin de mercato pour sauver l'OL, la venue de Martin Satriano ne peut être suffisante pour une formation qui a tout de même quelques ambitions. Car si le joueur arrivé du RC Lens fait finalement le travail, il ne peut pas assumer ce rôle de buteur tout seul pendant toute la saison. Christian Lanier, expérimenté journaliste du quotidien régional, confirme que le mercato sera donc offensif du côté de la capitale des Gaules.

L'OL va miser sur l'attaque au mercato

Notre confrère précise que même si l'Olympique Lyonnais doit toujours contrôler sa masse salariale, DNCG oblige, le mois de janvier 2026 sera actif. « Un avant-centre de métier ne serait pas de trop. L’OL est en éveil sur des profils qui lui correspondent. Le sulfureux Franco-Argentin Neal Maupay, 29 ans, dans un loft actuellement à l’OM est un nom qui est revenu. Mais l’OL entend ménager son groupe pour lui apporter la touche adéquate dans un secteur qui le rend soucieux », révèle le journaliste du quotidien régional. La signature de celui qui en septembre 2024 avait chambré l'Olympique Lyonnais après la victoire de l'OM en buvant une bouteille d'eau siglée de l'OL, pourrait donc rejoindre l'effectif de Paulo Fonseca. Ce qui est certain, c'est que si l'affaire se termine positivement, l'OL recrutera un joueur affûté, car même si Roberto De Zerbi ne compte pas sur lui, l'entraîneur italien de Marseille a reconnu que Neal Maupay bossait dur à l'entraînement et ne traînait pas les pieds.
6
Articles Recommandés
ICONSPORT_274264_0024
Rennes

Rennes : Habib Beye cherche un nouveau club, c'est le choc

ICONSPORT_272416_0203
OM

L'OM dévoile son groupe contre le Sporting

ICONSPORT_274051_0140
OM

OM : Marseille a un secret pour battre le Sporting

ICONSPORT_274485_0025
Ligue des Champions

Le Barça aidé par l'arbitre, une simulation fait scandale

Fil Info

11:30
Rennes : Habib Beye cherche un nouveau club, c'est le choc
11:10
L'OM dévoile son groupe contre le Sporting
11:00
OM : Marseille a un secret pour battre le Sporting
10:40
Le Barça aidé par l'arbitre, une simulation fait scandale
10:20
PSG : Kolo Muani, la catastrophe arrive pour Paris
10:00
OL : Un joueur fonce au Qatar
9:40
Monaco : Ansu Fati prend un avertissement en interne
9:20
OM : Frappart contre Lens, malaise chez les supporters
9:00
ASSE : « On se voyait rouler sur la Ligue 2 », un joueur craque

Derniers commentaires

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

10 contre 10, Paris a été à 11 contre 10 tres peu de temps. le capitaine de Léverkusen a été sorti sur une pure agression gratuite d'un coup de coude dans le visage de Doué sans que le ballon ne soit là.Si notre defenseur s'est fait expulsé par des conneries ,leur capitaine lui mérite le pompon

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

Leverkusen 3ème attaque en Allemagne.Quand Paris joue à ce niveau les autres paraissent faibles mais c'est la superiorité du collectif qui donne cette impression.On retrouve une équipe avec nos blessés qui reviennent

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

Oui malheureusement il n'a pas d'amis dans la vrai vie, pas de travail donc Foot01 est ce qu'il a de plus important... C'est plutôt triste quand on y pense et je crois qu'il faudrait arrêter de lui répondre car c'est ce qu'il cherche et ça l'encourage malheureusement.

PSG : Le scandale Zabarnyi déjà réglé

Toi tu n'as jamais du jouer gardien.Chevalier n'a pas le temps d'intervenir et tout est de la faute de Zavarnyi qui se fait prendre comme un débutant.il fait 2 énormes bourdes sur ses placements et il provoque 2 pénaltys et se fait expulser. déjà contre Strasbourg on l'a vu mal à l'aise et hier ça été la cata. Il fait des conneries et agrave son cas par des fautes.Son expulsion est logique et aurait pu avoir des conséquences graves.il annule l'avantage numerique et cause l'égalisation.La pression ne lui réussit pas,il va falloir qu'il progresse et réfléchisse un peu plus dans ses actions

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

tu n'as surement pas vu le match ,70% de possession,24 tirs,729 passes reussies (les allemands 289) on peut quand meme dire que si le bayer etait faible c'est du en grande parti a la performance de Paris?Puis pourquoi toujours vouloir opposer les clubs?En championnat oui pas de problemes mais c'est pas kiffant de voir le football francais remonter vers les sommets europeens et arreter de se faire snober par les etrangers qui nous appellent la farmer league?Moi je suis copntent qu'ils ferment bien leurs gueules a nous rabaisser!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading