Cristiano Ronaldo l’annonce, il va arrêter et changer de sport

Infatigable attaquant légendaire du football, Cristiano Ronaldo prépare sa retraite. Il a laissé entendre que cette saison 2026-2027 serait sa dernière.

A 41 ans, Cristiano Ronaldo est désormais tout proche de raccrocher les crampons. L’inépuisable portugais, véritable roi de l’entretien physique et toujours aussi assoiffé de buts et de trophées, a pour la première fois laissé entendre qu’il allait probablement finir sa carrière

Parti en Arabie saoudite pour développer le football dans ce pays du Golfe, CR7 a connu les joies d’un titre la saison dernière avec Al-Nassr. Présent à la Coupe du monde, où il n’a guère brillé, et au lancement du nouvel exercice pour le club de Riyad, l’ancien goleador de Manchester United et du Real Madrid a laissé entendre qu’il disputait là la dernière saison de sa carrière.

Quelques instants après son mariage avec Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo s’est confié en ce sens à Vogue. « C’est probablement ma dernière année de football, et je veux laisser derrière moi un héritage exceptionnel », a livré CR7, qui assure qu’il ne va pas s’ennuyer à l’issue de sa carrière.

« J’ai déjà tout planifié pour l’avenir. J’ai tellement de choses qui m’occupent qu’il est difficile de n’en choisir qu’une. Le football peut laisser un grand vide, il faut donc diversifier ses activités. Et aussi, profiter davantage, voyager plus, regarder et jouer au padel, un sport que j’adore, et continuer à savourer ce que j’ai gagné – ce que nous avons gagné. Car après tout, cela fait 25 ans et beaucoup de sacrifices », a livré le Portugais, qui comme beaucoup d’anciens sportifs, s’est mis au padel ces dernières années et a adoré au point de se lancer dans le business.

Mais avant cela, il y aura certainement un dernier objectif avec les 1000 buts en carrière à atteindre, lui qui est en pour le moment à 976.