Bruno Genesio apprend une terrible nouvelle, McCourt frappe fort

L'OM doit faire face à d'énormes difficultés financières cet été sur le marché des transferts. Le club phocéen pourrait bien finir par ne recruter personne...

Les fans et observateurs de l 'OM sont assez inquiets à l'aube d'une nouvelle saison. Les Phocéens doivent composer avec d'importantes difficultés financières, qui les empêchent pour le moment de se renforcer. Car pour que des recrues puissent venir étoffer l'effectif de Bruno Genesio, l'Olympique de Marseille doit encore vendre plusieurs joueurs, et si possible ceux qui disposent des plus grosses valeurs marchandes. La DNCG et l'UEFA ont été très claires avec l'OM, qui doit se conformer à leurs exigences sous peine de nouvelles sanctions qui pourraient être lourdes de conséquences pour l'avenir du club. Officiellement, la direction veut rassurer en promettant des renforts. Mais en coulisses, la situation serait beaucoup plus préoccupante.

L'OM prêt à abandonner l'idée de recruter cet été ?

« Le cas Perri est symptomatique : sans offre ferme, que ne peut pas faire Marseille (DNCG), toutes les pistes et accords vont simplement mourir malgré les annonces et l'optimisme ». Selon les informations d'Adrien Pittore, l'hypothèse d'un mercato à zéro recrue prend en effet de plus en plus de crédibilité à l'OM. Le journaliste prend notamment l'exemple du dossier Lucas Perri pour illustrer la situation :

À Marseille, il faut donc se préparer à faire avec les moyens du bord, alors que plusieurs joueurs devraient encore quitter le club avant la fin du marché des transferts estival. Bruno Genesio savait que la situation était compliquée au moment de sa signature, mais peut-être pas à ce point. Le nouvel entraineur, qui a poussé son premier coup de gueule vendredi après le match amical face à l'Atlético, est en train de se rendre compte que Frank McCourt ne serait pas dérangé par un mercato à zéro recrue.