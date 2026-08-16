Le PSG teste en secret deux pépites brésiliennes

Le mercato continue au PSG, et c'est valable également pour des éléments peu connus qui cherchent à se faire repérer par le club de la capitale.

Le PSG a mis du temps, mais a fini par frapper fort en recrutant deux attaquants en quelques jours, avec Godts et Ferran Torres, en plus des Français Akliouche et Digne. De quoi donner du volume à l’équipe de Luis Enrique, qui fait venir des joueurs capables de peser lors des matchs, d’apporter du sang neuf et de lancer les Rouge et Bleu vers un incroyable triplé européen.

Mais le PSG continue aussi de travailler sur l’avenir, et pas uniquement en se basant sur son centre de formation. Ainsi, selon les information du site les Titis du PSG, il est révélé que l’équipe espoirs du club de la capitale a mis à l’essai deux joueurs brésiliens en vue d’un recrutement. Bien évidemment, si jamais le test est validé, ce ne seront pas des recrues à plusieurs millions d’euros, mais des jeunes capables de renforcer l’équipe de Youth League par exemple. Et pourquoi pas ensuite intégrer l’équipe de Luis Enrique.

Il s’agit d’Emmanuel Silva Ferreira, ailier gauche qui a pu jouer une demi-heure face aux jeunes de Manchester City. Il a d’ailleurs pu briller en inscrivant l’unique but de la rencontre. Formé au Brésil, suivi par le Barça et le Benfica, il évolue en ce moment aux Emirats Arabes Unis, avec les U23 d’Al-Nasr Dubai.

Le PSG a aussi testé Joao Vittor Cugine Madia, défenseur central de 19 ans qui évolue en D2 brésilienne, à Avai. Le jeune brésilien a disputé 45 minutes de jeu, et le club champion de France annoncera dans quelques jours s’il conserve les deux joueurs dans son effectif pour cette saison, histoire de continuer de travailler pour améliorer toutes les équipes du club francilien.