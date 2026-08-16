Le PSG teste en secret deux pépites brésiliennes

Ah tu as peur de finir derrière le pfc je comprends... mais il y a aussi Strasbourg Lens Monaco Lille Rennes etc......mon guignols
Tkt mon charlot je suis pour le PSG depuis 30 ans .. et c est pas fini 😘😘
Iziziiiiiiiiii Paris 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Mon frustré !!! Bonjour le flis de red 13 et dijaya !!!😘😘😘alors tocard tu va finir devant le pfc lyon Strasbourg Rennes Lens Lille ??????????,
Change ton pseudo si tu es supporter du pfc à ce point. Tu es du genre à changer quand le vent tourne.
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