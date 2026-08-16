Cathro

L'ASSE mate la Ligue 1 et met la main sur un prodige tunisien

ASSE16 août , 17:00
parHadrien Rivayrand
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L’ASSE a encore du travail cet été sur le marché des transferts. Un milieu de terrain est notamment encore attendu dans le Forez.
L’AS Saint-Étienne est bien lancée en Ligue 2 et veut continuer sur les mêmes bases dans les prochaines semaines. L’objectif est clairement de retrouver l’élite en fin de saison et tout le monde est bien conscient des enjeux. La direction de l’ASSE fait donc tout pour offrir à Ian Cathro le meilleur effectif possible. Le recrutement a déjà été conséquent dans le sens des arrivées et cela va encore continuer dans les prochaines heures avec le transfert d’un jeune joueur tunisien de 18 ans.

Dhaoui arrive à Saint-Etienne 

Selon les informations relayées par 216Tunisiee, Elyes Dhaoui va en effet rejoindre les Verts cet été. L’objectif sera dans un premier temps de le faire évoluer avec l’équipe réserve avant, pourquoi pas, de le voir intégrer progressivement le groupe professionnel. Dhaoui possède un profil intéressant et est notamment international tunisien U21. Reste à savoir pour quel montant l’opération sera bouclée entre l’ASSE et son club, l’Olympique Béja.

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La saison passée, le Tunisien avait réalisé de belles performances avec Béja, prenant notamment part à 32 rencontres de championnat. Milieu défensif d’1,93 m, il possède un gabarit intéressant et une capacité à couvrir beaucoup d’espace au milieu de terrain. À noter que, pour mettre la main sur Dhaoui, l’AS Saint-Étienne a pris le meilleur sur plusieurs formations de Ligue 1. Sans surprise, le jeune talent nord-africain va d’abord devoir prendre ses marques dans son nouvel environnement avant d’espérer intégrer rapidement le groupe professionnel.
L’AS Saint-Etienne continue donc de préparer l’avenir avec des profils jeunes et prometteurs. À Elyes Dhaoui de convaincre Ian Cathro et son staff qu’il peut rapidement franchir les étapes et s’imposer au sein du football français dans un championnat loin d'être facile.
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