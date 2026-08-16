Arsenal étrille Manchester City et s'offre le Community Shield

Community Shield

Principality Stadium de Cardiff

Arsenal bat Manchester City : 3 buts à 0

Buts pour Arsenal : Calafiori (3e), Havertz (28e) et Odegaard (48e)

Ce dimanche, lors du Community Shield, Arsenal n'a fait qu'une bouchée de Manchester City. Une victoire nette et sans bavure des Gunners, qui commencent donc parfaitement leur saison.