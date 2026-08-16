Genesio c’est mieux que De Zerbi, les joueurs de l’OM se lâchent

L’OM a démarré un nouveau cycle depuis quelques semaines sous les ordres de Bruno Genesio. Le groupe phocéen apprécie les méthodes de l’ancien entraîneur de l’OL et du LOSC.

L’ Olympique de Marseille vit une intersaison compliquée. Bruno Genesio, à peine arrivé dans la cité phocéenne, doit composer avec les importantes difficultés financières de l’OM. Aucune arrivée n’a pour le moment été annoncée, alors que les départs ont, de leur côté, été assez nombreux. L’ancien entraîneur doit donc pour l’instant composer avec les moyens du bord à Marseille. Pas facile de faire face à la pression d’un tel club, surtout avec un passif à Lyon. Mais force est de constater que Bruno Genesio plaît beaucoup aux supporters marseillais, mais aussi à son groupe actuel de joueurs.

Genesio apprécié de tous à l'OM

Selon les informations de La Provence, la méthode Genesio commence peu à peu à faire l’unanimité au sein du vestiaire. Même les joueurs poussés vers la sortie considéreraient l’ancien entraîneur du LOSC comme une sorte de protecteur face à la tempête. L’entourage d’un joueur a même confié : « Pas tous les coachs se mouillent pour leurs joueurs de la sorte. Ils y sont sensibles, ça a fait son petit effet. C’est le genre d’événement qui peut souder un groupe derrière son chef de file. » La prise de parole de "Pep" pour défendre Hojbjerg et Balerdi vendredi soir aura fait son effet auprès du groupe.

Un proche du groupe va même plus loin, en expliquant que les joueurs, notamment les jeunes, apprécient davantage de travailler avec Genesio qu’avec Roberto De Zerbi : « Les jeunes ? Ils se sentent beaucoup plus concernés avec Genesio que sous De Zerbi. Un truc tout bête, mais qui fait la différence pour mettre en confiance, faire passer les consignes. »

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