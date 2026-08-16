Genesio c’est mieux que De Zerbi, les joueurs de l’OM se lâchent

Genesio c’est mieux que De Zerbi, les joueurs de l’OM se lâchent

OM16 août , 17:30
parHadrien Rivayrand
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L’OM a démarré un nouveau cycle depuis quelques semaines sous les ordres de Bruno Genesio. Le groupe phocéen apprécie les méthodes de l’ancien entraîneur de l’OL et du LOSC.
L’Olympique de Marseille vit une intersaison compliquée. Bruno Genesio, à peine arrivé dans la cité phocéenne, doit composer avec les importantes difficultés financières de l’OM. Aucune arrivée n’a pour le moment été annoncée, alors que les départs ont, de leur côté, été assez nombreux. L’ancien entraîneur doit donc pour l’instant composer avec les moyens du bord à Marseille. Pas facile de faire face à la pression d’un tel club, surtout avec un passif à Lyon. Mais force est de constater que Bruno Genesio plaît beaucoup aux supporters marseillais, mais aussi à son groupe actuel de joueurs.

Genesio apprécié de tous à l'OM

Selon les informations de La Provence, la méthode Genesio commence peu à peu à faire l’unanimité au sein du vestiaire. Même les joueurs poussés vers la sortie considéreraient l’ancien entraîneur du LOSC comme une sorte de protecteur face à la tempête. L’entourage d’un joueur a même confié : « Pas tous les coachs se mouillent pour leurs joueurs de la sorte. Ils y sont sensibles, ça a fait son petit effet. C’est le genre d’événement qui peut souder un groupe derrière son chef de file. » La prise de parole de "Pep" pour défendre Hojbjerg et Balerdi vendredi soir aura fait son effet auprès du groupe.
Un proche du groupe va même plus loin, en expliquant que les joueurs, notamment les jeunes, apprécient davantage de travailler avec Genesio qu’avec Roberto De Zerbi : « Les jeunes ? Ils se sentent beaucoup plus concernés avec Genesio que sous De Zerbi. Un truc tout bête, mais qui fait la différence pour mettre en confiance, faire passer les consignes. »

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Si l’OM n’aura sans doute pas, sur le papier, un effectif taillé pour jouer les premiers rôles en Ligue 1, le club pourra au moins se féliciter d’avoir misé sur un entraîneur qui semble déjà avoir apporté de la sérénité et un climat plus sain à un groupe qui en manquait cruellement. Reste désormais à savoir si cette bonne dynamique dans le vestiaire se verra sur le terrain.
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Derniers commentaires

OM : Une signature prioritaire encore annulée

Juste car je dis la vérité....tkt pas tu as multi compte....greg Red 13 dijaya etc etc ....pauvre type....700 bar pas un titre ......

OM : Une signature prioritaire encore annulée

Ah tu as peur de finir derrière le pfc je comprends... mais il y a aussi Strasbourg Lens Monaco Lille Rennes etc......mon guignols

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Tkt mon charlot je suis pour le PSG depuis 30 ans .. et c est pas fini 😘😘

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Iziziiiiiiiiii Paris 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Mon frustré !!! Bonjour le flis de red 13 et dijaya !!!😘😘😘alors tocard tu va finir devant le pfc lyon Strasbourg Rennes Lens Lille ??????????,

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