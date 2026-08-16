Lens - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

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Ligue 116 août , 19:55
parAlexis Rose
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Trophée des Champions :
La compo du RC Lens : Risser – Antonio, Ganiou, Nawrocki – Abdulhamid, Titraoui, Cuisance, Udol – Thauvin, Ivanovic, Sima.
La compo du Paris SG : Safonov – Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Digne – Zaïre-Emery, Beraldo, Vitinha – Akliouche, Désiré Doué, Kvaratskhelia.

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Derniers commentaires

OM : Une signature prioritaire encore annulée

Juste car je dis la vérité....tkt pas tu as multi compte....greg Red 13 dijaya etc etc ....pauvre type....700 bar pas un titre ......

OM : Une signature prioritaire encore annulée

Ah tu as peur de finir derrière le pfc je comprends... mais il y a aussi Strasbourg Lens Monaco Lille Rennes etc......mon guignols

OM : Une signature prioritaire encore annulée

Tkt mon charlot je suis pour le PSG depuis 30 ans .. et c est pas fini 😘😘

Lens - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Iziziiiiiiiiii Paris 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OM : Une signature prioritaire encore annulée

Mon frustré !!! Bonjour le flis de red 13 et dijaya !!!😘😘😘alors tocard tu va finir devant le pfc lyon Strasbourg Rennes Lens Lille ??????????,

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