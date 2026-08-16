Lens - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Juste car je dis la vérité....tkt pas tu as multi compte....greg Red 13 dijaya etc etc ....pauvre type....700 bar pas un titre ......
Ah tu as peur de finir derrière le pfc je comprends... mais il y a aussi Strasbourg Lens Monaco Lille Rennes etc......mon guignols
Tkt mon charlot je suis pour le PSG depuis 30 ans .. et c est pas fini 😘😘
Iziziiiiiiiiii Paris 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Mon frustré !!! Bonjour le flis de red 13 et dijaya !!!😘😘😘alors tocard tu va finir devant le pfc lyon Strasbourg Rennes Lens Lille ??????????,
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